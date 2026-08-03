Mitsubishi duplica su beneficio en su primer trimestre fiscal, hasta 7,8 millones de euros

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MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de automóviles japonés Mitsubishi Motors ha logrado un beneficio neto atribuido de 1.411 millones de yenes (7,8 millones de euros) en el primer trimestre de su año fiscal 2026 (de abril a junio de 2026), lo que supone un incremento del 91,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha informado la compañía nipona este lunes, las ventas netas ascendieron hasta 619.863 millones de yenes (3.429,5 millones de euros), una cifra superior en un 1,8% a la registrada entre abril y junio de 2025.

El aumento de las tensiones en Oriente Medio, sumado a unos precios del combustible persistentemente elevados y al alza de los tipos de interés, provocó una moderación de la demanda en Oriente Medio, Australia y otros mercados, además de intensificar la competencia. En consecuencia, el número de vehículos vendidos durante el trimestre fue de 179.000 unidades a nivel mundial, lo que supone un descenso interanual del 8%.

Por su parte, el resultado operativo del primer trimestre fiscal de 2026 ha sido de 10.082 millones de yenes (55,8 millones de euros), con un aumento del 78,8% frente al mismo trimestre del año anterior.

En este contexto económico, Mitsubishi puso en marcha actividades de ventas ágiles y medidas para mejorar la rentabilidad. Así, la compañía ha decidido mantener sin cambios las previsiones consolidadas anunciadas el pasado 8 de mayo de 2026 para la totalidad del ejercicio fiscal 2026.

En concreto, la firma automovilística espera un beneficio de 80.000 millones de yenes (442,6 millones de euros), unas ventas de 3,26 billones de yenes (18.037,6 millones de euros) y un resultado operativo de 90.000 millones de yenes (498,0 millones de euros).