Mitsubishi prevé ganar un 75% menos en su año fiscal 2025 y un impacto de 186 millones por aranceles

Archivo - Mitsubishi prevé caer un 75% en su beneficio neto hasta los 58,3 millones de euros en su año fiscal 2025. - Silas Stein/dpa - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de automóviles japonés Mitsubishi Motors prevé ganar un 75% menos en su año fiscal 2025-2026 (entre abril de 2025 y marzo de 2026), hasta 10.000 millones de yenes (58,3 millones de euros), al tiempo que estima un impacto de 32 billones de yenes (186,7 millones de euros) por los aranceles.

El director ejecutivo de la compañía, Takao Kato, ha argumentado que estos resultados se deben a los "aumentos de precios planificados y a los recortes de incentivos" para compensar los costes de los aranceles, cuantificados en un total de 32 billones de yenes (186,7 millones de euros).

Estos datos suponen que Mitsubishi dejará de ingresar unos 30.000 millones de yenes (unos 180 millones de euros) menos que el año pasado, pese a que espera conseguir un mayor número de ventas totales: 2,86 millones de entregas (+3% en términos interanuales) frente a los 2,78 millones que registraron hace un año.

En cuanto a su beneficio operativo (Ebit), la compañía nipona espera anotar una ganancia operativa de 70.000 millones de yenes (408,4 millones de euros), lo que supone una reducción del 50% respecto a un año antes.

Tras conocer estas estimaciones, las acciones de la compañía cayeron un 2% a su cierre de mercado, terminando con un precio por acción de 401,5 yenes.