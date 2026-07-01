El Model 3 se convierte en el eléctrico más vendido en España hasta junio y aspira a liderar en el año

Archivo - FILED - 01 September 2025, Brandenburg, Gruenheide: The Tesla logo is seen on a vehicle at the Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg. Photo: Patrick Pleul/dpa - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tesla Model 3 se consolida como el modelo 100% eléctrico más vendido en España, con 5.763 unidades matriculadas en la primera mitad del año y un crecimiento del 40,94% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que le permite aspirar un año más a ser el eléctrico más vendido en el mercado nacional.

La llegada de su variante 'Standard', más económica, y el hecho de que este modelo se puede beneficiar de las ayudas del Plan Auto+ cuando esté vigente, está haciendo que muchos compradores lo elijan dentro del mercado eléctrico por su sofistificación, su eficiencia en cuanto a consumo y su precio, menos de 40.000 euros, concretamente desde 36.990 euros en España.

Según las cifras por modelos divulgadas este miércoles por Anfac, Tesla también ha logrado posicionar el Model Y en el podio de vehículos eléctricos. En concreto, se ha situado en el segundo puesto, con 3.509 matriculaciones y un incremento interanual del 14,97%.

El 'top 5' de eléctricos más demandados en los concesionarios españoles lo completan el BYD Dolphin Surf (2.942 matriculaciones, lo que supone multiplicar por seis las cifras del primer semestre de 2026), el Kia EV3 (2.389 operaciones, -11,94%) y el Toyota C-HR+ (2.382 entregas)

A continuación, en el sexto puesto se ha establecido el BYD Atto 2, que ha totalizazdo 1.893 comercializaciones, por delante de modelos como el Renault 5 (1.803 unidades, -23,76%), el Mini Mini (1.767 distribuciones, un 15,41% más), el Changan Deepal S05 (1.592 entregas, +2,52%) o el Skoda Elroq con 1.338 registros, el triple de comercializaciones.

EL MODEL 3, IMBATIBLE EN JUNIO

En lo que respecta al sexto mes del año, Tesla ha logrado un sólido liderazgo en el mercado español de vehículos 100% eléctricos (BEV). El fabricante estadounidense domina el ranking con el Tesla Model 3, que ha sumado 1.995 matriculaciones y una cuota del 14,03%, seguido por el Tesla Model Y, con 779 unidades y una cuota del 5,48%.

Por detrás de los modelos de Tesla se sitúa el Kia EV3, que se sitúa como el tercer coche eléctrico más vendido en España en junio con 574 matriculaciones y una cuota del 4,04%. En cuarta posición, arrancando sus ventas con fuerza, se ha situado el Cupra Raval, del que se han matriculado 527 unidades.

El resto del 'top 10' lo completan modelos como el BYD Seal (498 registros), el BYD Dolphin Surf (479), el Toyota C-HR+ (454), el Changan Deepal S05 (390), el BYD Atto 2 (375) y el Mini Mini (361).