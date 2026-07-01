Moeve lanza el 'Pasaporte Gow' para premiar con descuentos adicionales a sus clientes en verano

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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Moeve ha lanzado su 'Pasaporte gow', una nueva iniciativa pensada para acompañar a los clientes de Moeve durante sus desplazamientos estivales y premiar su fidelidad cuando acuden a la estación de servicio.

La mecánica de la promoción permite a los conductores recibir descuentos adicionales durante todos sus desplazamientos entre el 1 de julio y el 31 de agosto. En la red de estaciones de servicio de Moeve y Cepsa, cada repostaje de al menos 30 litros o recarga eléctrica de al menos 30 kWh proporcionará al usuario de Moeve gow el derecho a obtener un sello, visible desde la aplicación móvil Moeve gow.

A través de este sello, obtendrán un descuento de 2 euros en su aplicación móvil Moeve gow, que podrán canjear en su siguiente visita a una de las estaciones de servicio de Moeve y Cepsa adheridas a la promoción. Podrán usarlo para repostar, para utilizar la recarga eléctrica ultrarrápida, o para su compra en las tiendas Moeve Market y Depaso.

Además, a partir del tercer sello obtenido, los usuarios de Moeve gow también tendrán derecho a participar en el sorteo de premios exclusivos, como el iPhone 17 o carburante y recargas eléctricas gratuitas durante un año o incluso para toda la vida. Un sorteo al que deberán acceder a través de su aplicación móvil Moeve gow.

"Sabemos que los usuarios planifican cada vez más sus paradas, buscando fórmulas que les ayuden a optimizar sus viajes. El pasaporte Gow premia cada visita a la red de estaciones de servicio de Moeve, para convertir los desplazamientos estivales en una oportunidad también para ahorrar y conseguir nuevas ventajas", explica María José de la Quadra-Salcedo, directora de Marketing de Moeve.

La promoción va dirigida a los más de 4 millones de usuarios de Moeve gow, además de a aquellos que decidan adherirse, y podrán canjearse en todas las estaciones de servicio de Moeve y Cepsa adheridas a la promoción en España.