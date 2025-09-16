Archivo - Momoven cierra una ronda de inversión de 850.000 euros liderada por el piloto Álex Márquez - MOMOVEN - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Momoven, la startup española de alquiler de motos 'premium' entre particulares, ha cerrado una ronda de inversión de 850.000 euros que ha estado liderada por el piloto de MotoGP y socio estratégico de la compañía Álex Márquez.

La operación, calificada como una pre-serie A, ha superado el objetivo inicial en 100.000 euros y refuerza su posición como referente del nuevo modelo de movilidad sobre dos ruedas.

Junto a Márquez, han participado inversores de perfil estratégico como Juan Medina (fundador de Dokify), Malco Rent a Car, el club de inversión Innoventures Capital (liderado por Bruno Dureux), Alfredo Cebrián (fundador de Cuatroochenta) y otros 'business angels'. Un 60% de los participantes ya formaban parte del accionariado.

"Nuestro objetivo es ambicioso, queremos cambiar la industria de la moto. Apostamos por tecnología que marque la diferencia y por un modelo de negocio escalable a nivel internacional. Estamos muy orgullosos de que nuestra comunidad, tanto de riders como de pequeños y grandes propietarios, que aumenta cada día, también de que Momoven conecte de verdad con el estilo de vida motero", ha explicado el consejero delegado y cofundador de Momoven, David Berbel.

MOMOVEN PREVÉ DUPLICAR SU FACTURACIÓN

Momoven prevé doblar su facturación en los próximos 12 meses respecto a 2024, consolidar su red de hubs de movilidad, contando ya con tres centros donde explota su propia flota, y activar su expansión en mercados como Europa, Estados Unidos, Latinoamérica o Australia, donde ya han detectado una demanda creciente y un modelo aún sin consolidar.

Los fondos captados se destinarán a cinco grandes líneas estratégicas que refuerzan la hoja de ruta de Momoven para los próximos 12 meses. La expansión nacional e internacional que incluye los primeros pasos para operar en mercados como Italia, Francia, Portugal o incluso Latinoamérica, donde la demanda por alquiler de motos premium empieza a despegar.

En paralelo, se impulsará el desarrollo de tecnología propia, mejorando procesos clave como la verificación de identidad mediante inteligencia artificial, la automatización de las reservas o la gestión del ciclo de vida de la flota.

La compañía cuenta con cerca de 100.000 usuarios registrados, más de 3.500 motos activas y ha superado los 10.000 alquileres acumulados. Los ingresos generados desde su lanzamiento en 2019 rondan los 3 millones de euros, con un crecimiento superior al 100% en el último año.