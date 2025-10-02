Momoven incorpora a Javier Martínez, cofundador de Hawkers, para impulsar su expansión internacional

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Momoven, plataforma de alquiler de motos premium entre particulares, ha anunciado la incorporación de Javier Martínez, cofundador de Hawkers y emprendedor en serie, como nuevo consejero ejecutivo estratégico.

Su llegada refuerza el equipo en un momento clave de crecimiento tras cerrar una ronda de inversión de 850.000 euros y proyectar su salto internacional. Su incorporación se suma a la de Eva Llorens, ex Global Marketing Manager de Record go Mobility, como nueva CMO, y de Nasser Hantout, ex social media manager de Hawkers que llega con la confianza de Javi Martínez para liderar su crecimiento en redes como ya hicieran con la startup española.

Javier Martínez es conocido por haber sido uno de los fundadores de Hawkers, la marca de gafas de sol. Tras su salida, entre otros proyectos, se incorporó a Finetwork como responsable de patrocinios Motorsport, y copropietario y consejero delegado del equipo Finetwork XTI Mir racing, una cantera de referencia que impulsa a jóvenes pilotos hacia el Mundial de MotoGP. También ha trabajado en la gestión de talentos como Pedro Acosta o David Almansa, reforzando su vinculación con el motociclismo profesional.

"Con esta doble experiencia en el mundo startup y en la competición sobre dos ruedas, Martínez aportará a Momoven un conocimiento único. Por un lado, experiencia en el escalado de negocio digital e internacionalización al que se suma una conexión directa con el mundo del motor", ha expresado Momoven.

El rol de Martínez en Momoven se centrará en tres grandes ejes como son el diseño de la estrategia de crecimiento nacional e internacional, el refuerzo de la marca con un enfoque digital de primer nivel y la apertura de nuevas oportunidades de colaboración con marcas y partners estratégicos dentro del mundo del motor.

Así, su experiencia permitirá acelerar los planes de la compañía, que ya cuenta con 100.000 usuarios registrados, más de 8.000 motos activas en la plataforma y centros automatizados en Madrid, Barcelona y Valencia.

"Para nosotros es un lujo contar con alguien como Javier en este momento del proyecto. Tiene la visión y la experiencia de haber hecho crecer una de las marcas digitales más potentes de España, y además un conocimiento muy profundo del mundo de la moto. Esa combinación es oro puro para ayudarnos a escalar y consolidarnos como referencia dentro y fuera del país", ha señalado el consejero delegado y cofundador de Momoven, David Berbel.