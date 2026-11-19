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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moody's ha cambiado de 'estable' a 'positiva' la perspectiva del rating de Toyota, fruto del desempeño superior sostenido de la firma en comparación con otros fabricantes de automóviles globales y su creciente confianza en que la compañía puede preservar su fortaleza competitiva y financiera a pesar de los cambios significativos en la industria automotriz.

La agenca ha mantenido la calificación 'A1', que refleja la combinación de rentabilidad relativamente sólida de Toyota, su escala global, la fortaleza de su marca, la eficiencia de su producción y su política financiera conservadora.

"La gran envergadura de Toyota, su eficiencia en la producción, su liderazgo en vehículos híbridos y su amplio alcance geográfico contribuyen a una rentabilidad mayor y más estable que la de la mayoría de los fabricantes de automóviles mundiales, mientras que su balance conservador proporciona una capacidad sustancial para financiar inversiones y absorber los riesgos del sector", ha explicado la agencia crediticia.

La perspectiva positiva refleja la previsión de que su margen Ebit aumente modestamente del 9,6% en el año fiscal que finaliza en marzo de 2026 a alrededor del 10% o 10,5% en los próximos 12 a 18 meses, respaldado por precios, una combinación de productos favorable y reducciones de costos que compensarán gran parte del efecto de los aranceles y el aumento de los costos de los materiales.

"El desempeño de Toyota en la primera mitad del año fiscal 2026 (año que finalizará en marzo de 2027) y su previsión de ingresos operativos al alza refuerzan nuestra opinión de que la compañía puede preservar sus márgenes a pesar de estas presiones externas sobre los costos", ha añadido la firma.

Entre otras ventajas de Toyota, Moody's ha destacado su eficiencia de producción, amplia cobertura geográfica y liderazgo en vehículos eléctricos híbridos. Estas fortalezas respaldan ganancias relativamente estables, a la vez que le otorgan flexibilidad en el ritmo de inversión en vehículos eléctricos de batería, según ha explicado. En esta línea, la agencia prevé que estas ventajas se mantendrán.

Moody's podría mejorar la calificación si Toyota continúa aumentando sus ventas y ganancias, avanza hacia sus objetivos de electrificación y mantiene su rentabilidad en un entorno de competencia cada vez más intensa.

Asimismo, ve improbable una rebaja de la calificación en un futuro próximo, dada la perspectiva positiva. "Podríamos considerar revisar la perspectiva a estable si Toyota se enfrenta a una caída importante de la demanda o a un aumento repentino de los costes relacionados con inversiones", ha argumentado.