Moody's mejora la calificación de Renault a 'Baa3' por sus balance financiero "sólido" y "prudente"

Archivo - Mégane - GROUPE RENAULT - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moody's ha mejorado la calificación crediticia de Grupo Renault a 'Baa3' con arreglo a un balance general considerablemente más sólido, una generación constante de flujo de caja libre y una política financiera prudente, "a pesar del difícil entorno del mercado automotriz".

A su vez, la perspectiva estable refleja la expectativa de Moody's de que Renault mantendrá un perfil financiero conservador, una generación positiva de flujo de caja libre y una considerable flexibilidad en su balance, al tiempo que afronta las presiones competitivas y las inversiones en curso relacionadas con la electrificación y la internacionalización.

Un factor clave para la mejora de la calificación es la notable mejora del perfil financiero de Renault. La compañía ha reducido significativamente su deuda desde la pandemia en 2020 y ha mantenido una posición de caja neta ajustada por Moody's de aproximadamente 5.600 millones de euros a junio de 2026.

La nota de solvencia también refleja la intensidad de capital relativamente baja de Renault en comparación con muchos de sus pares automotrices globales. A través de asociaciones y empresas conjuntas, incluyendo Horse Powertrain, la compañía ha reducido su carga de inversión manteniendo una oferta de productos competitiva.

La calificación de Renault podría mejor si la compañía aumentara su diversificación mediante sus esfuerzos de internacionalización, lo que la haría más resistente a las tendencias regionales. Por su parte, podría rebajarse si posición de caja neta se deteriora significativamente, reduciendo su flexibilidad financiera.