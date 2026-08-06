Moody's rebaja la calificación de impago de Grupo Antolin tras acogerse a la Ley de Quiebras de EE.UU

Archivo - Instalaciones de Grupo Antolin - INSTALACIONES DE GRUPO ANTOLIN - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Moody's ha rebajado este jueves la calificación de probabilidad de impago (PDR) de Grupo Antolin tras el anuncio realizado por la compañía el pasado 20 de julio de 2026 de que se había acogido al Capítulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos para que el proceso de reestructuración de su deuda, previamente homologado por la Justicia española, fuera reconocido en ese país.

El 22 de julio de 2026, el Tribunal de Quiebras de EE.UU. aprobó la suspensión provisional prevista en el Capítulo 15 y, el 31 de julio, concedió medidas cautelares adicionales para proteger a las sociedades reestructuradas de Grupo Antolin mientras se resuelve el reconocimiento del procedimiento, cuya audiencia está prevista para el 19 de agosto.

Según Moody's, la solicitud de acogerse al Capítulo 15 refleja la situación financiera de la empresa, con un "elevado" nivel de apalancamiento --9,4 veces la deuda ajustada de Moody's sobre el Ebitda de los últimos doce meses hasta marzo de 2026-- y una capacidad limitada para generar un flujo de caja libre (FCF) positivo durante los próximos dos años.

El origen del proceso se remonta al 23 de junio de 2026, cuando Grupo Antolin suscribió un acuerdo de apoyo a la recapitalización (RSA) con determinados acreedores para ejecutar una recapitalización integral mediante un plan de reestructuración. La operación contempla la ampliación de los vencimientos de la deuda, la concesión de nuevas líneas de crédito comprometidas para financiar el capital circulante y el canje de los bonos existentes, ofreciendo dos alternativas a los acreedores afectados.

El 3 de agosto de 2026, la compañía anunció una ampliación, hasta el 7 de agosto, del plazo de adhesión de los acreedores al plan de reestructuración. En esa fecha, los tenedores de más del 8% de los bonos con vencimiento en 2028 y de más del 5% de los bonos con vencimiento en 2030 habían respaldado el plan. A excepción de esa prórroga, las condiciones anunciadas por Grupo Antolin el 23 de junio permanecen sin cambios.

"Entendemos que el plan de reestructuración no afectará a las operaciones diarias de Grupo Antolin, que han continuado con normalidad en todas las regiones donde opera la compañía", ha señalado Moody's.

Tras anunciarse el plan de reestructuración el pasado 23 de junio, Moody's rebajó la calificación crediticia de la compañía a 'Caa2', con perspectiva negativa, que refleja la posibilidad de que las recuperaciones para los acreedores sean inferiores a las previstas en el plan de reestructuración actual.