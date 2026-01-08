Movertis y Localizador Sherlog crean Movilia, empresa de gestión de flotas, con ingresos de 10 millones

Pablo Mazón, CEO y fundador de Movertis, y Francisco Guillem, CEO y fundador de Sherlog. - MOVERTIS
MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Movertis y Localizador Sherlog han acordado la creación de Movilia, un nuevo grupo tecnológico de gestión de flotas pensado para ofrecer soluciones ajustadas a todos los niveles de madurez digital del mercado.
"El grupo integra la experiencia de Movertis y la trayectoria de Localizador Sherlog, reuniendo capacidades complementarias bajo una estructura común sin alterar la identidad ni la operativa de cada marca", han destacado ambas compañías.
Movertis continuará impulsando la innovación y ofreciendo soluciones avanzadas para operaciones con mayores exigencias operativas. Por su parte, Localizador Sherlog, con más de 50.000 vehículos gestionados, facilita soluciones digitales que permiten una rápida adopción por parte de nuevas empresas, contribuyendo a la expansión y crecimiento del mercado de gestión de flotas en España.
Con alrededor de 100.000 vehículos gestionados y 10.000 clientes en España, Movilia parte de una posición sólida en alcance y tracción comercial. La compañía prevé crecer a doble dígito anual y cuenta con unos ingresos recurrentes estimados de 10 millones de euros.
Seaya Andromeda se incorpora como socio financiero, aportando la solvencia necesaria para impulsar la consolidación del mercado. Además de su respaldo económico, el fondo contribuye con su experiencia como inversor especializado en compañías tecnológicas y de crecimiento.
La dirección de Movilia recae en Pablo Mazón, fundador y consejero delegado de Movertis, que asumirá la dirección ejecutiva de Movilia, y liderará esta nueva etapa. La familia Guillem mantendrá la dirección operativa de Localizador Sherlog, asegurando la continuidad del equipo fundador y preservando la identidad y el posicionamiento de ambas marcas dentro del grupo.
"La creación de Movilia no sería posible sin Localizador Sherlog. Su conocimiento profundo del mercado, su cercanía al cliente y su capacidad para dar respuesta a necesidades muy diversas nos permiten construir un proyecto con una base real. Con esta asociación, vamos a poder ofrecer a los clientes de Localizador Sherlog las soluciones tecnológicas desarrolladas por Movertis.", ha transmitido el consejero delegado de Movilia, Pablo Mazon.
Por su parte, Francisco Guillem ha manifestado que la creación de Movilia permite aprovechar las soluciones tecnológicas que tiene Movertis y ponerlas a disposición de los clientes de Movilia. "De esta manera podemos enfocarnos en la expansión del mercado y en la captación de esos nuevos clientes que aún no han dado sus primeros pasos en la digitalización de sus flotas", ha añadido.