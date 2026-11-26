MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Hyundai, José Muñoz, prevé el desembarco de la marca de lujo Genesis en España, tras su llegada a otros países de Europa como Francia, Países Bajos o Suiza, así como al Medio Oriente, con modelos como el GV80 o el G80, con motorización híbrida.

Así lo ha comentado durante su participación en el II Foro de Tribuna de la Automoción, que se ha celebrado este jueves en Madrid, donde ha señalado que es "un buen momento" para que la marca llegue a España, tanto con su tecnología híbrida como eléctrica.

En su intervención, se ha referido a la situación europea, que ha señalado que está cambiando "totalmente", especialmente en el aspecto de la localización industrial. En este sentido, ha comentado sobre la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés), que espera que aporte "estabilidad" para las grandes inversiones que realizan las compañías globales.

"No puedes estar cada dos años cambiando las cosas. Nosotros estamos muy contentos con nuestros centros de producción europeos. Con un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur, se deberían integrar las cadenas de valor", ha valorado.

Si bien, ha apostado por "las mismas condiciones de competencia" para no perjudicar a los competidores. "Pase lo que pase, seguiremos confiando en Europa, uno de nuestros mayores mercados", ha asegurado.

A nivel internacional, el consejero delegado de Hyundai también ha destacado que Waymo ya utiliza los modelos de la marca para desarrollar sus vehículos autónomos en Estados Unidos. Este área de negocio está creciendo notablemente y Hyundai está apostando por este tipo de tecnología para mantener su capacidad y generar mayor rentabilidad en su negocio. "Cada uno escoge su camino", ha explicado.

De cara al cierre del año, Muñoz se ha mostrado "relativamente satisfechos", a la espera de ver cómo se desarrollan los nuevos productos que acaban de llegar al mercado europeo, como el Hyundai Ioniq 3. "Tengo mucha confianza, tenemos todos los ingredientes para hacerlo bien", ha añadido.

Pese a todo, Muñoz ha comentado que el panorama global de la industria es "el más complicado" hasta la fecha, marcada por la caída de la demanda interna en China, donde los fabricantes se han lanzado a exportar sus modelos, motivo por el que se está dando un cambio de paradigma en Europa.