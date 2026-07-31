Musk niega la venta de la filial de Tesla en China por un acuerdo con SpaceX: "Es una noticia falsa"

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha negado la información publicada por el diario estadounidense 'Wall Street Journal' sobre una posible venta, escisión o cierre de su filial en China con el fin de allanar el camino a una posible fusión con SpaceX.

"Esto es una noticia falsa", ha sentenciado el multimillonario a través de su red social X, de la que también es propietario. Musk, que ya ha hablado en el pasado de la "convergencia" de sus empresas, reconoció su creciente solapamiento, pero afirmó que una fusión no era algo que estuviera sobre la mesa.

Separar las operaciones de Tesla en China --que incluyen una planta clave en Shanghái que genera más de la mitad de la producción mundial del fabricante de automóviles-- sería una medida necesaria antes de cualquier fusión, dada la labor de SpaceX como uno de los principales contratistas de defensa de Estados Unidos.

Sin embargo, sería una tarea compleja. La fábrica de automóviles está profundamente integrada en la vasta cadena de suministro de vehículos eléctricos de China y ha permitido a Tesla reducir costes, ampliar la capacidad de producción y suministrar vehículos a mercados de todo el mundo.

China sigue siendo, además, el mayor mercado individual de Tesla fuera de Estados Unidos en términos de ingresos, y este país asiático es uno de los escenarios más importantes del mundo para los vehículos eléctricos, las baterías y las tecnologías de conducción autónoma.

Tesla también cuenta con una planta de almacenamiento de baterías en Shanghái que sirve como centro de alto margen para exportar unidades a Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio. Una dinámica similar rige su hardware de última generación. Aunque los modelos de inteligencia artificial para los robotaxis de Tesla y los robots humanoides Optimus se desarrollan en EE.UU., su hardware físico depende en gran medida del ecosistema de fabricación de precisión de China.

La compañía se enfrentaría a importantes obstáculos normativos. Un acuerdo requiere la aprobación de múltiples autoridades y podría implicar negociaciones sobre licencias de fabricación, acuerdos sobre terrenos, relaciones de suministro, compromisos laborales y normativas sobre datos.

En una señal más de que Musk podría estar tratando de desligar sus vínculos con China, Nikkei Asia informó a principios de esta semana de que SpaceX está tomando medidas para garantizar que no haya influencia china en sus operaciones o cadenas de suministro, con el fin de salvaguardar la producción de tecnologías críticas para la seguridad nacional de EE.UU.