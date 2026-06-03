Archivo - Nextlane y Phyron se alían para impulsar la venta de vehículos usados con vídeos generados por IA - NEXTLANE - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía especializada en soluciones de software para automoción, Nextlane, ha alcanzado un acuerdo estratégico con Phyron para integrar tecnología de inteligencia artificial (IA) en los procesos de comercialización de vehículos usados, con el objetivo de facilitar la creación de contenido audiovisual y mejorar el rendimiento de los anuncios online.

La alianza permitirá a los concesionarios generar de forma automática vídeos publicitarios de alta calidad a partir de fotografías y datos de los vehículos, una funcionalidad que se incorporará al ecosistema digital de Nextlane y que busca optimizar las estrategias de marketing y aumentar la visibilidad del inventario disponible.

Según explican ambas compañías, el proceso se inicia con la captura de imágenes mediante la aplicación Nextlane Remarketing. Posteriormente, la tecnología de inteligencia artificial de Phyron analiza tanto las fotografías como la información asociada a cada vehículo para crear vídeos dinámicos en cuestión de segundos, listos para su publicación en páginas web y redes sociales.

El proyecto utiliza información de inventario en tiempo real para generar automáticamente piezas audiovisuales personalizadas para cada vehículo, adaptadas a la identidad de marca de cada concesionario.

Entre los beneficios destacados por las compañías figura la reducción del tiempo necesario para la grabación de contenido, que pasa de unos 20 minutos a cinco minutos por vehículo, así como un aumento de hasta tres veces en el número de clics por anuncio y la duplicación de las llamadas recibidas por cada vehículo anunciado.

Además, las empresas aseguran que esta tecnología contribuye a incrementar en un 50% las visitas a las páginas de inventario, reducir entre tres y cinco días el tiempo medio de venta de los vehículos y mejorar la eficiencia operativa de los concesionarios, con un impacto equivalente al trabajo desarrollado por dos o tres empleados a tiempo completo.

El vicepresidente para la región Iberia de Nextlane, Luca Liberali, ha señalado que la compañía busca "simplificar las operaciones diarias de los concesionarios" mediante soluciones innovadoras que permitan automatizar tareas de elevado consumo de tiempo y recursos.

Por su parte, el director de alianzas de Phyron, Graeme Dengate, ha destacado que la integración de ambas tecnologías permitirá a los distribuidores de automóviles simplificar la creación de contenido digital y obtener un retorno de la inversión adaptado a las nuevas exigencias del mercado.