Nissan estima unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones para el cierre de su año fiscal 2025

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nissan Motor Co. ha anunciado este lunes una actualización de sus previsiones financieras para el ejercicio fiscal 2025, que finaliza el 31 de marzo de 2026, en el que espera unas pérdidas netas cercanas a los 550.000 millones de yenes (2.940,2 millones de euros), mejorando un 18% sus estimaciones previas donde precisaban unas pérdidas en torno a los 650.000 millones de yenes (3.474,8 millones de euros).

La compañía japonesa eleva en contrapartida su beneficio operativo del ejercicio fiscal 2025, pasando de los -60.000 millones de yenes previstos anteriormente (-320,7 millones de euros en pérdidas) a uno positivo de 50.000 millones de yenes (267,3 millones de euros).

Esta mejora se debe principalmente un impacto positivo puntual derivado de los cambios en la normativa estadounidense sobre emisiones, junto con las continuas reducciones de costes y los efectos favorables del tipo de cambio, según reporta Nissan.

Igualmente, la firma nipona prevé que los ingresos netos para el año fiscal 2025 alcancen los 12 billones de yenes (64.150 millones de euros), un 1% más sobre sus estimaciones anteriores, gracias a la evolución favorable del tipo de cambio.

Se prevé que el flujo de caja libre de la entidad en su sector automotriz sea positivo en el segundo semestre, tal como estaba previsto. Se pronostica que el efectivo neto del sector automotriz superará el billón de yenes a finales de año, lo que refleja "una sólida posición de liquidez". Nissan publicará sus resultados de su año fiscal 2025 el próximo 13 de mayo.