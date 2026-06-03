Nissan fabricará vehículos de Grupo Chery en su planta de Sunderland (Reino Unido)

Archivo - La plataforma T2X-E de Chery. - EBRO - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha llegado a un acuerdo con Grupo Chery, a través de la firma de un memorando de entendimiento, por el que fabricará vehículos de la compañía china en su planta de Sunderland (Reino Unido).

Según los términos del memorando de entendimiento no vinculante, la planta de Sunderland seguiría siendo propiedad exclusiva de Nissan, y el equipo que trabaja allí continuaría siendo empleado de Nissan. El acuerdo también contempla la posibilidad de que Nissan comience a fabricar vehículos de Chery en la primera línea de producción de la planta durante el ejercicio fiscal 2027.

En mayo, Nissan anunció que consolidaría sus operaciones de fabricación en su segunda línea de producción para investigar oportunidades que permitan una mejor utilización de la planta. El memorando de entendimiento no es vinculante y las conversaciones entre ambas empresas están, por el momento, en desarrollo, sin que se hagan públicos más detalles en esta etapa.

"Este es un importante paso adelante para nuestras operaciones. Estamos deseando colaborar con Chery en los próximos meses para ultimar una solución que sea óptima para ambas compañías", ha afirmado el presidente de Nissan en la región de África, Oriente Medio, India, Europa, Oceanía, Massimiliano Messina.