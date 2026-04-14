Nissan introducirá Inteligencia Artificial en el 90% de su gama de vehículos

Presentación del plan estratégico de Nissan - NISSAN

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nissan tiene como objetivo implementar la Inteligencia Artificial (IA) en el 90% de su gama de vehículos a largo plazo, ofreciendo una variedad de tecnologías de electrificación para satisfacer las diversas necesidades de los clientes y del mercado.

A su vez, la compañía ha acordado simplificar su gama global de 56 a 45 modelos, retirando del mercado los modelos de bajo rendimiento y reasignando la reinversión a áreas de crecimiento. Al mismo tiempo, Nissan ampliará las opciones de motorización para cada modelo, ofreciendo a los clientes más posibilidades y aumentando el volumen de ventas por modelo.

Así lo ha presentado este martes el presidente y consejero delegado de Nissan, Iván Espinosa, durante el anuncio de la visión a largo plazo de la compañía, con una estrategia bajo el nombre 'Inteligencia de movilidad para la vida cotidiana'.

Esta visión integra la inteligencia de movilidad en la vida diaria mediante el enfoque de Nissan en los vehículos definidos por IA (AIDV). Basándose en la aplicación práctica de tecnologías avanzadas de asistencia al conductor, Nissan está integrando la IA con los sistemas de control y seguridad del vehículo.

"Este es el momento idóneo para articular la visión a largo plazo de Nissan. Nuestra visión define hacia dónde se dirige Nissan, con la experiencia del cliente como nuestra principal prioridad. Al impulsar la inteligencia en la movilidad, ofreceremos productos y tecnologías más seguros, intuitivos y accesibles, con un valor excepcional y una experiencia general más gratificante", ha afirmado Espinosa.

La nueva estrategia a largo plazo de Nissan, guiada por su visión, está diseñada para impulsar una ventaja competitiva sostenible en tecnologías de próxima generación, una cartera de productos optimizada, un enfoque de mercado global redefinido y un modelo industrial organizado en torno a familias de vehículos claramente definidas.

La inteligencia artificial es fundamental para el enfoque de Nissan en materia de innovaciones tecnológicas, lo que permite el desarrollo del Nissan AIDV, que combinará la tecnología Nissan AI Drive y la tecnología Nissan AI Partner para mejorar la movilidad y optimizar el tiempo de desplazamiento.

NISSAN ELGRAND, EL NUEVO LANZAMIENTO DEL VERANO

El nuevo Nissan Elgrand, cuyo lanzamiento está previsto para el verano de 2026, incorporará el sistema ProPilot de última generación con capacidad de conducción autónoma integral para finales del año fiscal 2027.

Junto con la introducción de la tecnología Nissan AI Drive, centrada en el avance de la conducción autónoma, la compañía mejorará la experiencia del cliente mediante la tecnología Nissan AI Partner, que se conecta de forma intuitiva para facilitar las actividades cotidianas e integrar el vehículo de forma natural en la vida diaria.

Por otro lado, Nissan concentrará el desarrollo en torno a tres familias de productos que representarán más del 80% del volumen global, aumentará el volumen por modelo en más del 30%, al tiempo que acelerará la velocidad de desarrollo y la implementación de tecnología.

"Al alinear el diseño del producto con la ejecución industrial desde el principio, Nissan fortalece la calidad, mejora la disciplina de costos y permite lanzamientos de productos más rápidos y competitivos a gran escala", ha explicado la firma.