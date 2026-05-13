Nissan recorta sus pérdidas un 20% en su año fiscal por el impulso de su plan de reestructuración

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha recortado sus pérdidas en un 20% en su año fiscal 2025 (comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026, ambos incluidos) respecto al año fiscal anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 533.100 millones de yenes (2.885 millones de euros), según ha informado este miércoles.

"En un entorno operativo global complejo, marcado por la presión inflacionaria, los aranceles y un desempeño de mercado desigual, Nissan logró un progreso constante bajo el plan Re:Nissan, fortaleciendo su base empresarial y mejorando su desempeño operativo", ha destacado la firma, en relación con su plan de reestructuración que le ha permitido recortar sus pérdidas.

Entre otros, ha celebrado que se han logrado "importantes avances" hacia el objetivo de reducción de costos de 500.000 millones de yenes (2.706 millones de euros), incluyendo 200.000 millones de yenes en costos fijos (1.082 millones de euros) y 55.000 millones de yenes (297 millones de euros) en ahorros de costos variables.

Además, ha subrayado que la calidad del negocio está mejorando en EE.UU. gracias a una combinación impulsada por el comercio minorista; el impulso de las ventas en Japón mediante lanzamientos específicos; y un enfoque más dirigido a los vehículos eléctricos en China.

En este contexto, las ventas globales totalizaron 3,15 millones de unidades y los ingresos consolidados alcanzaron los 12 billones de yenes (64.954 millones de euros), lo que supone una caída de la facturación de casi el 5% interanual.

En el ejercicio completo, Nissan registró un beneficio operativo positivo de 58.000 millones de yenes (314 millones de euros), una cifra inferior en un 16% respecto al ejercicio fiscal de 2024, con un margen del 0,5%, impulsado por una ejecución disciplinada y el control de costes.

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO FISCAL 2026

De cara al ejercicio fiscal 2026, Nissan prevé que el entorno empresarial seguirá siendo complejo, con la presión constante de una competencia cada vez mayor, fluctuaciones cambiarias, inflación e incertidumbres geopolíticas persistentes.

En este contexto, la compañía continuará impulsando sus iniciativas dentro de su plan de reestructuración Re:Nissan y mantiene su compromiso de lograr un beneficio operativo y un flujo de caja libre positivos para finales del ejercicio fiscal 2026, excluyendo el impacto de los aranceles.

En cifras, Nissan prevé alcanzar unos ingresos de 13 billones de yenes (70.359 millones de euros) y obtener unas ganancias de 20.000 millones de yenes (108 millones de euros) en el conjunto del próximo año fiscal, así como un beneficio operativo de 200.000 millones de yenes (1.082 millones de euros).

"Hemos superado la recuperación y estamos entrando en una fase de crecimiento. En el año fiscal 2026, aprovecharemos este impulso mediante una gestión de costes rigurosa y una ejecución de productos más ágil, impulsando las ventas y la rentabilidad a medida que cumplimos con nuestros compromisos de Re:Nissan", ha apuntado el consejero delegado de Nissan, Ivan Espinosa.