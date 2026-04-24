Nissan revela dos nuevos donceptos de SUV híbridos enchufables para crecer en China

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha presentado este viernes, en el marco del Salón del Automóvil de Pekin, dos nuevos prototipos de SUV híbridos enchufables, el Urban SUV PHEV Concept y el Terrano PHEV Concept, con la vista puesta en elevar la producción de la compañía a nivel global y en China, uno de su principales mercados, y en el que aspira a alcanzar un millón de unidades vendidas anualmente para el año fiscal 2030, con las exportaciones como pilar estratégico clave.

El Urban SUV PHEV Concept está diseñado para los jóvenes clientes chinos. Su diseño se inspira en la filosofía del NX8 y de la futura gama de SUV de Nissan, combinando tecnología de electrificación avanzada con un excelente rendimiento para la conducción urbana diaria.

De su lado, el Terrano PHEV Concept marca el regreso de un nombre icónico. Equipado con la última tecnología híbrida enchufable, el Terrano se basa en la tradición todoterreno de Nissan, a la vez que satisface las necesidades duales de la aventura al aire libre y los desplazamientos urbanos.

Está previsto que las versiones de producción de ambos prototipos se presenten en el plazo de un año. Nissan también planea lanzar tres modelos de propulsión alternativa adicionales en China en el plazo de un año, acelerando así su expansión en el segmento de vehículos eléctricos y la transformación de su marca.

"Según nuestra visión, China no solo es un mercado interno altamente competitivo, sino también una fuente de innovación que nos permite crear nuevo valor y experiencias para los clientes en China y en los mercados globales. La tecnología avanzada debe tener un propósito claro y ser experimentada directamente por los clientes a través de una movilidad más segura, intuitiva y accesible. China es fundamental para hacer realidad esta convicción", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Nissan, Ivan Espinosa.

Desde 2025, Nissan ha acelerado su ofensiva de productos de vehículos eléctricos en China, incluyendo el N7 , el Frontier Pro PHEV , el N6 y el NX8. El N7 se exportará a Latinoamérica y la ASEAN, mientras que el Frontier Pro se exportará a Latinoamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio. El NX8 y el prototipo Terrano PHEV Concept también están destinados a mercados globales seleccionados.