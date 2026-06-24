Archivo - Norauto aconseja revisar neumáticos, la climatización o los niveles de aceite ante la 'Operación Verano' - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cadena especializada en el mantenimiento de vehículos, Norauto, ha advertido de la importancia de realizar una revisión completa del vehículo al inicio de la temporada estival para garantizar su correcto funcionamiento durante los meses de verano, un periodo en el que los automóviles se enfrentan a condiciones especialmente exigentes debido a las altas temperaturas y al aumento de los desplazamientos por carretera.

Según explica la empresa, durante los meses de julio y agosto los coches están expuestos a factores como largas horas de estacionamiento bajo el sol, atascos con el sistema de climatización funcionando a pleno rendimiento, carreteras con elevadas temperaturas o una mayor carga debido al equipaje y los pasajeros.

La compañía aconseja prestar especial atención al estado de la presión y el desgaste de los neumáticos, el correcto funcionamiento del aire acondicionado y los niveles de líquidos esenciales como el aceite, el líquido de frenos o el limpiaparabrisas.

Otros elementos que sufren un mayor desgaste en verano son las baterías, cuya degradación puede acelerarse por el calor extremo; los neumáticos, sometidos a temperaturas muy elevadas del asfalto; y los sistemas de refrigeración, esenciales para evitar sobrecalentamientos del motor durante los desplazamientos estivales.

Asimismo, recuerda la importancia de llevar a bordo la documentación obligatoria, el chaleco reflectante y la señal luminosa V-16 conectada, obligatoria en España desde enero de 2026.

El responsable de Mercado especialista en Taller de Norauto España, Xavier Celda, ha señalado que muchos conductores centran la revisión en el viaje principal de vacaciones, cuando en realidad "el coche va a trabajar muy duro durante todas las vacaciones bajo temperaturas muy elevadas", por lo que recomienda realizar un chequeo preventivo antes del inicio de la temporada.