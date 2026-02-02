Noruega matricula la cifra más baja de coches diésel y de gasolina en enero

Mercado de coches eléctricos de Noruega - OFV

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los coches eléctricos representaron el 94% de las nuevas matriculaciones de turismos en enero en el mercado automovilístico de Noruega, equivalente a 2.084 unidades matriculadas en dicho mes en el país nórdico, según ha informado este lunes el Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico por Carretera (OFV).

En total, se matricularon 2.218 nuevos turismos en el mercado noruego en enero, lo que supone un descenso del 76,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta disminución se produce tras un pico récord de matriculaciones en diciembre, cuando el sector trabajó a toda máquina para matricular vehículos antes de la entrada en vigor de las nuevas normas del IVA a finales de año.

"Los cambios fiscales justo antes del cambio de año generan picos artificiales de ventas y caídas repentinas. Por lo tanto, las cifras de enero no indican que la demanda se haya detenido, sino que son el resultado de la extraordinaria demanda final antes del Año Nuevo. Prevemos que las matriculaciones repunten de nuevo a medida que el mercado se estabilice", ha apuntado el consejo.

Mientras, la entidad también ha destacado que solo se matricularon 98 coches diésel y 7 de gasolina, la cifra más baja registrada hasta la fecha. A su vez, se vendieron 15 modelos híbridos enchufables y 12 coches híbridos.

Los cinco modelos más vendidos fueron el Volkswagen ID.3, el Toyota bZ4X, el Toyota Urban Cruiser, el Skoda Elroq y el Changan Deepal S05. En cuanto a marcas, también Volkswagen, Toyota y Skoda repiten en los primeros puestos.

Por otro lado, las ventas de coches eléctricos usados aumentaron un 22,7% en comparación con enero del año pasado, y casi tres de cada diez coches en el mercado de coches usados son ahora eléctricos.

La electrificación también se está consolidando claramente en el mercado de coches usados. Esto convierte al coche eléctrico en una alternativa más accesible para muchos más compradores que antes. Del total de turismos, alrededor del 32,6% son eléctricos, el 31,3% diésel y el 23,5% gasolina.