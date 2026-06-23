La nueva fábrica de Leapmotor en Mallén (Zaragoza) producirá unas 60.000 baterías al año y dará empleo a 90 personas

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, explica los detalles de la inversión. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha afirmado que el taller de ensamblaje de baterías que pondrá en marcha Leapmotor International --'joint venture entre Leapmotor y Stellantis-- en Mallén comenzará su actividad el 31 de julio, tras una inversión de 25 millones, y tendrá una capacidad de producción de unas 60.000 baterías de media al año, pudiendo alcanzar las 100.000 en periodos "punta", y dará empleo a 90 trabajadores.

Así lo ha indicado Eva Valle este martes en declaraciones a los medios de comunicación, tras conocerse el anuncio realizado por Leapmotor International, que supone "un paso más" en la consolidación de Aragón como "hub europeo esencial en movilidad eléctrica y en industria avanzada".

"Es una buenísima noticia que se añade a otras que hemos conocido recientemente también en el sector de la automoción en Aragón", ha indicado Eva Valle, quien ha opinado que este anuncio es "una muestra más del interés de inversiones internacionales y de sectores estratégicos que nuestra comunidad autónoma está despertando y nos permite también fortalecer todo nuestro ecosistema industrial, crear oportunidades de empleo de calidad y, en definitiva, consolidarnos como una comunidad autónoma de oportunidad y de crecimiento hacia adelante".

Eva Valle ha recalcado que la instalación de una planta de Leapmotor en Mallén es el resultado de "un intenso trabajo" entre la compañía china, el Gobierno de Aragón y Aragón Exterior. Además, ha destacado que este proyecto "tira del ecosistema" porque habrá diez empresas aragonesas "implicadas" en la producción de ensamblaje de baterías" del nuevo taller.

Por tanto, "nos consolidamos como un polo inversor y de movilidad en Europa", además "somos el centro de la estrategia europea de una empresa como Stellantis", ha celebrado Valle.

RETOS

En cuanto a los retos en el sector del automóvil, la consejera de Economía, Competitividad y Empleo ha asegurado que el principal es "seguir adaptándolo" en Aragón, puesto que la comunidad autónoma ha tenido "la visión a tiempo, antes que otras regiones, de apostar por la tecnología china".

Ha aclarado que "no se trata de traer piezas de china y montarlas aquí, sino de tirar del tejido industrial local y crear empleo aquí", además de poner el foco en la "transferencia de conocimiento que todo esto supone".

CLÚSTER AUTOMOCIÓN ARAGÓN

Por su parte, el presidente del Clúster de la Automoción en Aragón, Juan Carlos Dueñas, ha explicado que hace "unos cuantos meses" que se trabaja la relación con las empresas chinas, de hecho, "hace un mes hicimos una misión de ocho empresas aragonesas".

"Estamos intentando tener contactos tanto con empresas chinas y colaborando para la implantación, además haciendo relaciones con los propios socios que tenemos del Clúster para que se implanten aquí de una manera ordenada y eficiente", ha manifestado Dueñas.

Igualmente, ha comentado que a partir de que las empresas chinas se instalen tanto en Aragón como en el resto de España "vamos a ser el hub de movilidad del sur de Europa, donde apostamos mucho por la electromovilidad y aprenderemos mucho de todas las nuevas tecnologías y volveremos a colaborar con esas empresas que vengan".