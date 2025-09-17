La nueva planta de BMW en Hungría comenzará la producción en serie del BMW iX3 a finales de octubre - WWW.DANIEL-KRAUS.COM

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo BMW ha entrado en la fase final antes de que el primer modelo de la 'Neue Klasse' salga de la cadena de montaje, con el inicio de la producción en serie del nuevo BMW iX3 a finales de octubre en su planta en Debrecen, Hungría.

"El inicio de la producción en serie del BMW iX3 señala una nueva era en la fabricación de automóviles. Nuestra nueva planta en Debrecen ofrecerá una nueva dimensión en la producción eficiente sin combustibles fósiles", ha afirmado Milan Nedeljkovic, miembro del consejo de administración de BMW.

Al igual que con cualquier modelo nuevo, la capacidad del nuevo BMW iX3 se incrementará gradualmente por etapas tras el inicio de la producción. Encabezando la llegada de la Neue Klasse, el iX3 muestra las últimas innovaciones en diseño y tecnología que definirán toda la gama de modelos de la marca en el futuro. De aquí a 2027, las tecnologías de la Neue Klasse se integrarán en 40 nuevos modelos y actualizaciones de modelos.

"Hemos asumido el reto de construir un vehículo completamente nuevo como el primer trabajo en una planta completamente nueva y hacerlo de la manera más eficiente posible. El resultado es esta planta, con su producción eficiente, procesos innovadores y la flexibilidad para integrar modelos adicionales", ha afirmado Hans-Peter Kemser, jefe de la planta del Grupo BMW en Debrecen.

La planta de Debrecen se planificó y construyó digitalmente desde el principio, y celebró su inicio virtual de la producción en marzo de 2023 en la Fábrica Virtual del Grupo BMW. Este enfoque permitió probar virtualmente todas las operaciones con antelación, lo que permitió instalar las líneas de producción en los edificios exactamente igual que en el gemelo digital.

En la planta del Grupo BMW en Debrecen, el taller de pintura desempeña un papel fundamental en la reducción significativa de la huella de CO2e del BMW iX3. La producción del nuevo BMW iX3 generará un total de unos 80 kg de CO2e. Esta cifra incluye las emisiones de CO2e de la planta de Debrecen, así como la producción interna de piezas en otras instalaciones del Grupo BMW, incluidos los componentes fabricados en Landshut, por ejemplo.

El taller de pintura también utiliza un sistema de recuperación de energía. En el diseño del nuevo taller de pintura se implantó con éxito una red de calor que permite ahorrar hasta un 10% más de energía. Este innovador concepto combina múltiples medidas para la recuperación eficiente de la energía del suministro de aire comprimido, los hornos de secado y los sistemas de refrigeración.

La planta de Debrecen será la primera de las cinco plantas de todo el mundo en iniciar la producción en serie de las baterías de alto voltaje Gen6. Los procesos de producción se desarrollaron y probaron inicialmente en plantas piloto.

Siguiendo el principio de "lo local para lo local", el montaje de baterías de alto voltaje se realiza directamente in situ, lo que permite a los equipos de producción aprovechar la eficiencia de las infraestructuras y las distancias cortas.

La planta del Grupo BMW en Debrecen es el primer centro de producción de la red de la empresa que no está vinculado a una planta primaria específica. En su lugar, sirve como una planta de red, combinando las mejores prácticas de varios lugares en todo el mundo.

Una gran ventaja de este enfoque es que la plantilla actual de la planta, de más de 2.000 empleados, puede formarse dentro de la red, lo que permite compartir los conocimientos de los empleados de diferentes lugares, como China, Sudáfrica, México, EE.UU. y, por supuesto, Alemania.