Nueve de cada diez españoles ha tomado medidas para reducir su gasto en combustible por la guerra

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MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 89% de los conductores españoles a tomar alguna medida para reducir su gasto en combustible ante las subidas provocadas por el conflicto de Oriente Medio, según el estudio presentado este lunes por la Fundación CEA y Continental bajo el título 'Seguridad vial ante el triple reto: la inflación, coches pesados y clima extremo'.

Esta mentalidad de ahorro extremo se traslada de forma directa al mantenimiento y la protección del vehículo. El estudio, elaborado sobre una muestra de más de 1.100 conductores, evidencia que el precio es el factor determinante a la hora de mantener el vehículo, para más de 8 de cada 10 españoles (88%), mientras que solo un 6% sitúa la seguridad por encima del coste. Esta realidad se traduce en que el 59% de los encuestados admite haber pospuesto alguna reparación o mantenimiento por motivos económicos.

"El estudio expone una clara contradicción en el comportamiento de los conductores, la búsqueda del ahorro inmediato de combustible convive con el olvido de prácticas sencillas y gratuitas que ayudarían a conseguir el objetivo", señalan desde la Fundación CEA y Continental.

Así, por ejemplo, a pesar de que mantener la presión correcta de los neumáticos puede mejorar la eficiencia del combustible hasta un 3%, tres de cada cuatro usuarios confiesan que ya no revisa la presión de manera manual y confía ciegamente en el testigo automático del vehículo.

Esta actitud defensiva ante el gasto también afecta al sector de las aseguradoras. La fidelidad a las compañías se desploma por motivos económicos y más de 8 de cada 10 conductores (85%) optan por cambiar de aseguradora cada año para encontrar la opción con el precio más bajo.

El estudio también evidencia que la sostenibilidad tiene una barrera infranqueable en el bolsillo del consumidor. A pesar de los esfuerzos del sector por desarrollar productos más ecológicos, el 88% de los encuestados afirma que el precio final sigue siendo el factor determinante y no estaría dispuesto a asumir ningún incremento en la factura por motivos medioambientales al comprar un neumático.

"Los datos demuestran que el factor económico preocupa mucho a los conductores. Por ello, debemos incidir en que una presión correcta o una elección de neumático adecuada no solo es el principal sistema de seguridad activa, sino también la herramienta más directa y eficaz para ahorrar combustible día a día", ha señalado el director de comunicación y relaciones públicas de Continental, Alberto Muñoz.