Nueve de cada diez siniestros de las flotas en verano son por colisiones con otro vehículo, según Ayvens - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez siniestros registrados por las flotas de vehículos durante los meses de verano corresponden a colisiones contra otro vehículo, mientras que más del 70% de los accidentes se producen en entornos urbanos, según un análisis elaborado por Ayvens España a partir de más de 15.000 expedientes de accidentes registrados entre los meses de julio y agosto de los últimos cuatro años.

En concreto, el estudio analiza 15.087 siniestros ocurridos entre 2022 y 2025 y concluye que el 91% de los expedientes, un total de 13.794 casos, corresponden a colisiones con otro vehículo. A continuación se sitúan las colisiones con motocicletas, que representan el 4% del total; las colisiones múltiples (2%); los atropellos a peatones y usuarios de patinete (2%); las colisiones con animales (1%), mientras que los accidentes con bicicletas y los vuelcos tienen un peso residual.

El informe también pone de manifiesto que el entorno urbano concentra la mayor parte de la siniestralidad de las flotas durante el periodo estival. Más de siete de cada diez accidentes tienen lugar en ciudad, por delante de las carreteras convencionales y las autovías. En el caso de los siniestros con víctimas, el porcentaje alcanza el 67%.

Ayvens destaca que el 88% de los expedientes analizados corresponden a accidentes con daños exclusivamente materiales, mientras que el 12% restante incluye personas lesionadas. Estos últimos dejaron un total de 2.434 heridos durante el periodo analizado, con una media de 1,33 lesionados por siniestro.

Aunque los atropellos a peatones y usuarios de vehículos de movilidad personal representan únicamente el 2% de los siniestros, constituyen la tipología con mayor coste medio por responsabilidad civil, con una media de 11.119 euros por expediente. Les siguen las colisiones múltiples, con un coste medio de 8.881 euros; las colisiones con motocicletas, con 8.739 euros; y las colisiones con un solo vehículo, con 4.645 euros.

En conjunto, los accidentes con lesionados, pese a representar solo el 12% del total de expedientes, concentran el 64% del importe abonado en concepto de responsabilidad civil, lo que evidencia que la gravedad de los siniestros tiene un mayor impacto económico que su frecuencia.

Desde el área de Seguridad Vial de Ayvens España han señalado que la elevada concentración de accidentes en ciudad pone de relieve la necesidad de reforzar las medidas preventivas en los desplazamientos cotidianos, donde conviven vehículos, peatones y otros usuarios vulnerables.

Asimismo, la compañía considera que el análisis de los patrones de siniestralidad puede contribuir a que las empresas diseñen estrategias más eficaces para mejorar la seguridad vial de sus empleados durante una época del año caracterizada por un aumento de la movilidad.