Hyundai Elantra - HYUNDAI

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha presentado la nueva generación del Elantra, una berlina compacta de cuatro puertas que se comercializa principalmente en mercados como el estadounidense, con una versión de gasolina de 147 CV y una variante híbrida que llegará como modelo 2028 con 155 CV de potencia conjunta.

El nuevo Elantra estrena el lenguaje de diseño 'Art of Steel' de Hyundai, con un capó más alargado, pasos de rueda marcados y unas proporciones más musculosas. La berlina crece respecto a su predecesora hasta alcanzar los 4,79 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y 2,75 metros de distancia entre ejes. Este aumento de tamaño permite mejorar el espacio interior, especialmente en las plazas traseras.

La versión de gasolina utiliza un motor 2.0 de cuatro cilindros que desarrolla 147 CV y 179 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión variable inteligente IVT y cuenta con tracción delantera.

La principal novedad mecánica está en el Elantra Hybrid 2028. Su sistema híbrido combina un motor de gasolina 1.6 con uno eléctrico y una transmisión de doble embrague de seis velocidades. La potencia conjunta alcanza los 155 CV, frente a los 139 CV del modelo anterior.

También aumenta la capacidad de la batería, que pasa de 1,32 a 1,49 kWh. El sistema híbrido incorpora además una frenada regenerativa ajustable mediante las levas del volante y una función denominada Stay Mode, que permite mantener activos durante un máximo de 30 minutos elementos como el climatizador, el equipo de sonido y la iluminación con el coche estacionado.

MÁS TECNOLOGÍA EN EL INTERIOR

El habitáculo estrena el sistema multimedia Pleos Connect, basado en Android Automotive OS y con una pantalla Full HD de 12,9 pulgadas. Incluye conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, actualizaciones remotas y el asistente de voz Gleo AI, basado en inteligencia artificial.

El equipamiento podrá incluir también llave digital, asientos delanteros calefactados y ventilados, climatizador de dos zonas y un equipo de sonido Bang & Olufsen de 12 altavoces, dependiendo del acabado.

La gama estadounidense estará formada por tres niveles de equipamiento para cada motorización. Las versiones de gasolina serán SE, SEL Sport y Limited, mientras que las híbridas se denominarán SE Blue, SEL Sport Hybrid y Limited Hybrid.

Hyundai todavía no ha anunciado los precios ni las fechas concretas de comercialización. Tampoco ha confirmado si esta nueva generación llegará al mercado europeo con las mismas motorizaciones y configuraciones.