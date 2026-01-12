El nuevo sistema híbrido del Ebro s900 PHEV ofrece "máxima eficiencia" con bajo consumo

Interior del Ebro s900 PHEV - EBRO
BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Ebro s900 PHEV incorpora un avanzado sistema híbrido enchufable más avanzados, concebido para ofrecer máxima eficiencia en una conducción que combina potencia de primer nivel, suavidad de funcionamiento, autonomía sobresaliente y un consumo extraordinariamente bajo", informa la compañía en un comunicado este lunes.
Este sistema, diseñado desde sus bases como un conjunto orientado al uso mayoritariamente eléctrico, integra tres motores eléctricos -dos en el eje delantero y uno en el trasero- junto con un motor térmico 1.5 TGDI DHE de quinta generación, que destaca por alcanzar una eficiencia termodinámica del 44,5%, una cifra que lo sitúa entre los propulsores más avanzados del sector.
El resultado conjunto es una potencia total de 313 kW (425 CV) y 580 Nm de par, permitiendo al s900 PHEV acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos, todo ello "manteniendo una fluidez de marcha propia de vehículos con propulsión completamente eléctrica gracias a la gestión inteligente de la transmisión 3DHT".
DISEÑO COMPACTO
Este sistema de transmisión aporta "una eficiencia del 97,6%, enormemente elevada para un sistema híbrido", e integra en un mismo módulo una caja de tres relaciones, tres embragues y los dos motores eléctricos frontales.
Ese diseño compacto y de integración profunda permite obtener 11 combinaciones operativas posibles, de modo que el vehículo puede alternar automáticamente entre conducción eléctrica pura, híbrida en serie, híbrida en paralelo o movimiento directo por el motor de combustión.