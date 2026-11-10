OK Mobility nombra consejero delegado a Joaquim Monclús para la ejecución de su plan estratégico - OK MOBILITY

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de OK Mobility ha aprobado por unanimidad, en su última reunión, el nombramiento de Joaquim Monclús como consejero delegado de la compañía, mientra que Othman Ktiri, Fundador del grupo, mantendrá el cargo de presidente ejecutivo.

La decisión distribuye las responsabilidades entre la presidencia ejecutiva, que concentra la visión estratégica y las grandes decisiones del grupo, y el consejero delegado, responsable de la gestión del negocio.

Con ella, el grupo culmina la evolución de su modelo de gestión y de gobierno corporativo, un nuevo paso en el proceso de profesionalización de la compañía, con el objetivo de reforzar la coordinación de sus distintas áreas de negocio, agilizar la toma de decisiones y garantizar la ejecución de sus prioridades estratégicas.

"El nombramiento de Monclús marca un hito importante en la evolución de OK Mobility. La compañía ha alcanzado una dimensión que requiere un modelo de gobierno estructurado con responsabilidades claramente definidas y un CEO dedicado plenamente a la gestión del negocio, lo que me permite concentrarme en la estrategia y en las decisiones que marcarán el futuro del grupo", ha apuntado Ktiri.

Desde la presidencia ejecutiva, Othman Ktiri seguirá liderando la estrategia a largo plazo, la asignación de capital, las grandes decisiones corporativas y la relación con el consejo, los inversores, así como las alianzas con socios industriales y fabricantes de vehículos.

NUEVO CEO PARA EJECUTAR EL PLAN ESTRATÉGICO OK FORWARD

Joaquim Monclús, que se incorporó a OK Mobility en 2018 como director financiero y hasta ahora ocupaba el cargo de director corporativo, asume la gestión del conjunto de la actividad, que engloba las operaciones, las áreas comerciales y corporativas, los resultados y la coordinación del comité de dirección.

"Asumo esta nueva responsabilidad con sentido del deber y con la determinación de seguir construyendo, junto a todo nuestro equipo, una compañía cada vez más competitiva, eficiente y orientada al cliente", ha celebrado.

El nombramiento llega después de que, OK Mobility haya completado este año su refinanciación de unos 300 millones de euros con el apoyo unánime de todo su pool bancario, una financiación adicional de 130 millones de euros estructurada mediante un 'Asset-Backed Loan' y más recientemente la entrada de un Family Office a través de un préstamo convertible de hasta 10 millones de euros.

Sobre esta base, la compañía centra sus esfuerzos en la ejecución de OK Forward, el plan estratégico presentado en febrero, que se apoya en la consolidación de las operaciones propias en los principales mercados del sur de Europa, la expansión internacional mediante franquicias, la optimización organizativa y la aceleración de la transformación digital.