El Omoda 4 debuta en el Salón del Automóvil de Pekín y llegará a España en el primer trimestre de 2027- OMODA

PEKÍN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística O ha presentado oficialmente el nuevo Omoda 4 en el Salón del Automóvil de Pekín 2026, un modelo C-SUV que busca ofrecer un diseño más joven para atraer a este público mediante una propuesta más vanguardista, tecnológica y con mayor conectividad.

La compañía ha adelantado que el modelo llegará al mercado español durante el primer trimestre de 2027, en el marco de su estrategia de expansión en Europa, donde busca consolidar su posicionamiento con una gama electrificada y orientada a las nuevas demandas de movilidad.

DOS MOTORIZACIONES: HÍBRIDO Y ELÉCTRICO

En cuanto a la oferta mecánica, la marca ha confirmado que el modelo contará con una versión híbrida autorrecargable equipada con el sistema SHS (Super Hybrid System), que desarrollará hasta 224 CV de potencia y un par máximo de 295 Nm, cifras aún pendientes de homologación. Este sistema combinará al igual que otros modelos de la marca un motor turbo de 1.5 litros y cuatro cilindros con una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 1,83 kWh.

Asimismo, el Omoda 4 dispondrá de una variante 100% eléctrica, con una potencia de 155 kW (211 CV) y una autonomía combinada superior a los 400 kilómetros, gracias a una batería con una capacidad de 61,1 kWh.

UN DISEÑO QUE ATRAE LAS MIRADAS

El Omoda 4 adopta el lenguaje de diseño 'cyber-mecha', caracterizado por una estética futurista inspirada en el entorno digital. Sus líneas afiladas, trazos angulares y detalles mecánicos refuerzan una imagen dinámica, mientras que su firma lumínica, inspirada en la energía de un rayo, se posiciona como uno de los elementos distintivos del modelo.

Con una longitud de 4,42 metros y una altura de 1,57 metros, el vehículo se integra en el competido segmento C SUV, donde la marca prevé reforzar su ofensiva comercial en los próximos años.

En el interior, el Omoda 4 apuesta por una experiencia inmersiva con materiales de alta calidad, iluminación ambiental y una interfaz digital envolvente. La compañía ha destacado que el habitáculo está diseñado para evocar el entorno de los videojuegos, en línea con una generación que concibe la tecnología como parte esencial de su estilo de vida.