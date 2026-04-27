Omoda & Jaecoo ampliará su gama hasta los 10 modelos para llegar al millón de ventas al año - OMODA & JAECOO

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Omoda & Jaecoo ha anunciado sus planes de expansión global con el objetivo de presentar una gama de hasta diez modelos en los próximos años, en el marco de una estrategia orientada a superar el millón de unidades vendidas anualmente, cifra que ha alcanzado en sus primeros tres años de vida (llegó a los primeros mercados en abril de 2023).

La compañía, que forma parte del grupo chino Chery, busca consolidar su presencia en mercados clave como Europa, América Latina y Asia, apoyándose en una oferta diversificada que incluirá vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.

En la actualidad, la marca está presente en 69 mercados clave en todo el mundo (18 de ellos en Europa), y cuenta con una red global de más de 1.300 concesionarios (105 de ellos en España). Europa representa el 41,5 % de las ventas globales de la compañía y se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento.

Según ha detallado la marca, esta ampliación de su catálogo responde a la creciente demanda de soluciones de movilidad sostenibles y tecnológicamente avanzadas.

ENTRADA AL SEGMENTO B Y LA LLEGADA DEL OMODA 4 A ESPAÑA EN 2027

Para hacer realidad este objetivo, Omoda & Jaecoo llevará a cabo una importante ofensiva de producto, que pasará a contar con un total de diez modelos en los próximos años. Este plan estratégico incluye la entrada de la marca en el segmento B tanto con el Omoda 2 como con el Jaecoo 3.

Además, a principios de 2027 llegará al mercado español el Omoda 4, un SUV del segmento C (4,42 metros de longitud) presentado en el Salón del Automóvil de Pekín 2026 con un diseño diferencial y con el que la marca pretende conquistar a los clientes más jóvenes.

Este modelo contará con una oferta mecánica doble, tanto en versión ersión híbrida autorrecargable equipada con el sistema SHS (Super Hybrid System), que desarrollará hasta 224 CV de potencia y un par máximo de 295 Nm, cifras aún pendientes de homologación.

Por otro lado, el Omoda 4 dispondrá de una variante 100% eléctrica, con una potencia de 155 kW (211 CV) y una autonomía combinada superior a los 400 kilómetros, gracias a una batería con una capacidad de 61,1 kWh.

En último lugar, la compañía ha destacado que este crecimiento irá acompañado de una expansión de su red comercial y de una mayor desarrollo tecnológico en sus ejemplares.