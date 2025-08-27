Omoda & Jaecoo continúa su expansión por Europa y comienza su andadura en Portugal con el Grupo JAP

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo, la marca de origen asiático perteneciente al grupo Chery, continúa su expansión por Europa y comienza su andadura en Portugal junto con el Grupo JAP, "uno de los distribuidores automovilísticos más consolidados del país", según ha indicado la firma en un comunicado este miércoles.

En concreto, JAP, tal y como ha señalado Omoda & Jaecoo, cuenta con más de 120 años de historia y representa a más de 50 marcas internacionales, alcanzando una cuota de mercado del 7,1% en 2024.

"Su reconocida trayectoria, su experimentado equipo y su sólida capacidad operativa convierten a JAP en el socio ideal para ambas marcas en Portugal", ha detallado el fabricante automovilístico.

OPERACIONES EN EL PAÍS LUSO DEPENDERÁN DE LA FILIAL ESPAÑOLA

Así, el director de Omoda & Jaecoo en Portugal, Dan Jian, dirigirá un equipo que abarcará las áreas de marca, marketing, producto y posventa, trabajando en colaboración directa con el equipo especializado de JAP. No obstante, las operaciones en el país luso dependerán de la filial española.

De este modo, Portugal y España compartirán almacenes de repuestos e infraestructura logística, y se establecerá un almacén de repuestos adicional en Portugal para "garantizar la máxima calidad de servicio a los clientes y concesionarios".

El acuerdo se firmó en una ceremonia a la que asistieron, en representación de Chery International y Omoda & Jaecoo, el vicepresidente de Chery International, Charlie Zhang, el consejero delegado de Omoda & Jaecoo España, Andrew Li, el vicepresidente de Omoda & Jaecoo España, Francesco Colonnese, el subdirector de Omoda & Jaecoo España, Eric Liu, el director de posventa de Omoda & Jaecoo, Artur Campos, el responsable de logística de Omoda & Jaecoo, Emilio Gómez y el director de Omoda & Jaecoo Portugal, Dan Jian.

De su lado, en representación del Grupo JAP estuvieron el presidente y director general, Carlos Pinto, el miembro del consejo de administración Jan Oehmicke y el director de importaciones y responsable de Omoda & Jaecoo en Portugal, Nuno Serra.