Omoda & Jaecoo firma su mejor mes en España con 3.310 entregas y casi duplica sus ventas hasta marzo - OMODA & JAECOO

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha alcanzado en marzo un nuevo récord de matriculaciones, con un total de 3.310 unidades, lo que supone el "mejor resultado mensual de su historia" en sus dos años de presencia en el mercado nacional y una cuota de participación del 2,6%, según ha informado la compañía tras conocerse este miércoles las matriculaciones de los fabricantes que operan en España.

La compañía ha subrayado que estos resultados reflejan la solidez de su estrategia, basada en una oferta tecnológica avanzada, una gama en expansión y una fuerte orientación hacia el cliente particular, que representa el 71% de sus ventas en lo que va de año.

"Estos resultados vuelven a demostrar que Omoda & Jaecoo ya ha alcanzado la madurez en el mercado español, muy cerca de conquistar el TOP5 entre clientes particulares. Aunque en marzo conseguimos un nuevo récord, estoy convencido de que volveremos a superarlo muy pronto gracias al trabajo de todos equipos, concesionarios y colaboradores", ha mostrado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo Iberia, Francesco Colonnese.

En desglose, Jaecoo ha registrado 726 matriculaciones en marzo que representan un 27% menos con respecto a hace un año y 2.044 vehículos en el trimestre. Por otro lado, 2.584 unidades pertenecieron a Omoda, que ha triplicado sus valores con respecto a marzo de 2025 (+258%) haciendo que todo el trimestre hayan llegado a las 6.118 comercializaciones (un 140% más).

En el conjunto del primer trimestre de 2026, la firma ha registrado 8.162 matriculaciones, lo que representa un crecimiento del 82% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el mercado en el mes de marzo creció cerca del 8%, según los datos de la patronal Anfac.

Por tecnologías, entre enero y marzo se matricularon 3.425 unidades híbridas (HEV), 3.028 híbridas enchufables (PHEV), 560 eléctricas (EV) y 1.149 de gasolina.

OMODA & JAECOO ATRAE AL CLIENTE PARTICULAR

El canal de clientes particulares continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento de la marca. En marzo, Omoda & Jaecoo matriculó 2.596 unidades en este segmento, con una cuota del 5%, situándose entre las seis marcas más vendidas. En el acumulado trimestral, las ventas a particulares han alcanzado las 6.576 unidades, el doble que en 2025.

Además, la compañía defiende su liderato en el mercado de vehículos híbridos enchufables en el canal de particulares durante el primer trimestre, con una cuota del 15,4%, consolidando su posicionamiento en el ámbito de la electrificación.

En este sentido, la tecnología Super Hybrid System (SHS) sigue impulsando los resultados de la marca. En marzo, el 89,5% (44% en el acumulado BEV + PHEV) de sus matriculaciones correspondieron a vehículos electrificados --eléctricos, híbridos enchufables o híbridos--, mientras que en el acumulado del trimestre esta proporción se sitúa en el 85,9% (un 19,8% si sumamos únicamente sus ventas BEV + PHEV).

En cuanto a modelos, el Omoda 5 ha destacado con 1.565 unidades en marzo, posicionándose como el segundo vehículo más vendido del segmento C entre particulares, mientras que su versión híbrida (3.425) es el modelo más vendido de la compañía en el intervalo enero-marzo.

Por su parte, el Omoda 7 SHS, en su primer mes completo de comercialización, se ha situado como el sexto modelo más vendido del mercado global con 582 unidades, así como el segundo PHEV más vendido a clientes particulares, según la compañía.

Igualmente, el Omoda 9 SHS (séptimo con 437 anotaciones) se mantiene en séptimo lugar en el mercado PHEV hasta marzo y entre los tres mejores híbridos enchufables dentro del segmento D.

Por último, la marca ha comenzado la comercialización del Jaecoo 8 SHS, cuyas primeras unidades se han matriculado en marzo, mientras que ya se han abierto en abril los pedidos del nuevo Jaecoo 7 SHS híbrido, con los que aumentará su porfolio en el mercado teniendo tres motorizaciones distintas en sus seis modelos disponibles en España.