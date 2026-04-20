Omoda & Jaecoo incorpora el puerto de Motril (Granada) como nuevo punto de entrada de vehículos

Puerto de Motril (Granada) - OMODA & JAECOO

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo amplía su red logística en la Península Ibérica con la incorporación del puerto de Motril (Granada) como nuevo punto de acceso de vehículos, que se suma a los puertos de Málaga y Barcelona, y la puesta en marcha del transporte ferroviario en su distribución nacional.

La nueva infraestructura en Motril canalizará la entrada de aproximadamente 12.000 vehículos en 2026 destinados al sur y centro de España, así como al mercado portugués. Por su parte, el norte de la península continuará gestionándose a través del puerto de Barcelona, que se mantiene como uno de los principales hubs logísticos de la compañía.

"Esta reorganización permite optimizar los recursos disponibles y reforzar la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado, asegurando una mayor agilidad en los plazos de entrega a cliente", ha destacado la compañía de origen asiático.

En paralelo a la suma del puerto de Motril en Granada, Omoda & Jaecoo añade el transporte ferroviario en su operativa logística en España, incorporando por primera vez una solución multimodal en su cadena de suministro. Hasta ahora, la distribución de vehículos se realizaba exclusivamente por carretera.

La compañía pondrá en marcha una lanzadera semanal entre Barcelona y Madrid con una capacidad mínima de 250 vehículos por tren, lo que permitirá trasladar en torno a 5.000 unidades al año. Esta nueva operativa supone una reducción estimada del 60% en las emisiones de CO2 asociadas a este trayecto, equivalente a un ahorro anual de aproximadamente 350 toneladas.

"Con estas iniciativas, Omoda & Jaecoo refuerza su apuesta por una logística más flexible, eficiente y alineada con los retos actuales del sector, acompañando su crecimiento en el mercado con una infraestructura cada vez más optimizada", ha resumido la firma.