Omoda & Jaecoo lanza en España el nuevo Jaecoo 8 SHS con autonomía eléctrica de 134 kilómetros

Omoda & Jaecoo el nuevo Jaecoo 8 SHS en Madrid - OMODA & JAECOO

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía automovilística Omoda & Jaecoo ha anunciado la llegada a España del nuevo Jaecoo 8 SHS, el cual será el buque insignia de la firma Jaecoo en España tras los lanzamientos previos de sus 'hermanos' Jaecoo 5 y Jaecoo 7 --sexto modelo híbrido enchufable más vendido en el año 2025 en el mercado español de automóviles--.

Este SUV se enmarca, al igual que el Omoda 9 SHS, en el segmento D-SUV en el afán de la compañía de posicionar dos modelos 'premium' en un mercado donde los clientes buscan espacio, prestaciones y amplia autonomía.

Por ello, el nuevo Jaecoo 8 SHS incorporará la tecnología 'Super Hybrid System' de la compañía, que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI más tres motores eléctricos que entregarán en conjunto 315 kW (428 CV) y que le permiten recorrer hasta 134 km (ciclo WLTP) en modo eléctrico y superar los 1.000 en autonomía total gracias a los 70 litros de su depósito de combustión.

De este modo, se erige como el tercer modelo SUV híbrido enchufable (PHEV) disponible en el mercado español con más autonomía eléctrica.

ADAPTADO A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

En el eje trasero, el Jaecoo 8 SHS incorpora un motor eléctrico de 175 kW (238 CV) de potencia que permiten una entrega total a las cuatro ruedas en aceleraciones fuertes o en los modos de conducción 'arena, 'nieve', todoterreno', entre los seis disponibles --'normal', 'ECO' y 'Sport'--.

Circulando en atascos, el sistema funciona en modo eléctrico utilizando un único motor. Cuando se requiere aceleración para adelantar, el sistema cambia a un accionamiento en paralelo del motor de combustión con el eléctrico; mientras que, en aceleraciones desde parado, los dos motores eléctricos funcionan a la vez.

En el caso de ir a baja velocidad, pasa a modo de carga en conducción, con el motor de combustión alimentando de energía a los eléctricos, mientras que, en conducción de larga distancia en autopista, se emplea el accionamiento directo del motor de combustión, que puede recibir apoyo de los eléctricos para realizar cambios de velocidad.

En frenadas a baja velocidad, uno de los motores eléctricos pasa a modo generador para recuperar energía, mientras que en frenadas fuertes se emplea la regeneración de doble motor.

Igualmente, equipará el paquete de baterías CATL M3P de elevada densidad energética --que ya presenta su 'hermano' Omoda 9 SHS-- con una capacidad de 34,46 kWh que le permitirán superar con holgura los 100 km de autonomía eléctrica. Su potencia máxima de carga será de 6,6 kW en corriente alterana y 70 kW en corriente continua, lo que permitirá en segundo lugar recargar del 30 al 80% de la batería en unos 25 minutos.

El Jaecoo 8 tendrá unas prestaciones de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h gracias a la elevada potencia combinada y a la tracción total. A esto, la compañía añade que el consumo combinado será de 2,1 l/100 km, unos datos realmente bajos usando ambos motores.

UN MODELO VERSÁTIL Y DE GRAN PRESENCIA

Este SUV, pese a sus importantes dimensiones de 4,82 m de longitud, 1,93 m de anchura, 1,71 m de altura y distancia entre ejes de 2,82 metros, ofrece un "equilibrio dinámico" tanto en comfort como en sensaciones al volante. Así, este modelo se podrá configurar tanto para cinco como siete plazas, ofreciendo una amplia versatildad o un maletero de hasta 738 litros (200 litros en la versión de siete plazas).

En su frontal, preside la parrilla vertical en cascada clásica de los modelos de la famila Jaecoo. En su lateral, este modelo tiene unas líneas más depuradas y presenta como novedad los tiradores ocultados acabados en el mismo color de la carrocería. Además, equipa unas llantas de alumnio de 20 pulgadas que subrayan el "caracter robusto a la par que sofisticado" de este ejemplar.

La zona trasera mantiene una estética tecnológica y ordenada, protagonizada por unas ópticas traseras full LED unidas por una firma luminosa continua de gran longitud. Este conjunto incorpora intermitentes dinámicos, funciones de iluminación de bienvenida al vehículo y portón del maletero eléctrico ya de serie.

En su interior, el modelo presenta un salpicadero muy parecido a la familia del Omoda 5 en todas sus versiones de configuración con una pantalla para el conductor y la central unidas entre sí, ambas de 12,3 pulgadas y un techo solar que cubre prácticamente todo el habitáculo.

El volante presenta un diseño multifunción con ajuste eléctrico en cuatro direcciones, función de calefacción y palanca de cambios integrada, una solución que permite liberar espacio en la consola central.

Ésta integra en su parte delantera un cargador inalámbrico para smartphones y los mandos táctiles para configurar el sonido multimedia y la gestión 100% eléctrica o híbrida del coche. Bajo los apoyabrazos, exite un cofre para almacenamiento del día a día.

Por su parte, el asiento del conductor dispone de ajuste eléctrico en ocho posiciones y el del acompañante en seis posiciones. Ambos tienen calefacción, ventilación y función de masaje. La ancha carrocería (1,93 m) permitirá viajar con amplia comodidad, incluso con tres adultos en la segunda fila. Los pasajeros de esas plazas también gozarán de asientos reclinables y, al igual que los delanteros, disponen de calefacción y ventilación.

En cuanto a los acabados, la tapicería interior se ofrece en cuero negro 'Nappa' para las configuraciones de cinco y siete plazas, mientras que la versión de siete asientos puede elegirse también con tapicería en tono marrón, aportando una estética más diferenciada.

La gama de colores del Jaecoo 8 SHS está disponible en Blanco Aura, Gris Artemis, Gris Mate, Negro Crystal Black y Plata Iridium, además de las combinaciones bitono Blanco Aura con techo negro y Gris Artemis con techo negro.

En el apartado tecnológico, la firma asiática dispone de más de 20 asistentes a la conducción de serie, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto y hasta de una aplicación móvil para gestionar servicios en remoto a través del móvil de conductor.

Por último, Omoda & Jaecoo ofrecerá hasta siete años de garantía o 150.000 kilómetros a aquellos clientes que adquieran este modelo, además de tres años de asistencia en carretera sin coste.