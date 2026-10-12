Omoda & Jaecoo lanzará los nuevos Omoda 4 y 5 en España durante el primer semestre de 2027

Omoda lanzará el nuevo Omoda 4 y renovará el Omoda 5 en España durante el primer semestre de 2027 - OMODA&JAECOO

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo reforzará su ofensiva en el mercado español con el lanzamiento de los nuevos Omoda 4 y la renovación profunda del Omoda 5, dos modelos que llegarán durante el primer semestre de 2027 con versiones híbridas SHS y totalmente eléctricas, según ha anunciado la compañía en el Salón del Automóvil de París.

El nuevo Omoda 5 será el primero en llegar al mercado español y convivirá durante un breve periodo con la generación actual para facilitar la transición comercial. Posteriormente, se incorporará el Omoda 4, que se convertirá en el modelo de acceso a la gama de la marca, completada por los Omoda 7 y Omoda 9.

OMODA 4, UN SUV CON CARÁCTER DEPORTIVO Y MODERNO

El Omoda 4 mide 4,42 metros de longitud y está desarrollado sobre la plataforma multienergía T1X. El modelo apuesta por un diseño diferenciado y una dotación tecnológica dirigida especialmente a un público joven, con la conectividad y la electrificación como elementos centrales de su propuesta.

Además, en lo estético coge muchos atributos de otras marcas, con muchos detalles heredados por ejemplo de un Lamborghini Urus con un frontal deportivo que hace llamar la atención, luces delanteras en dos alturas --con las de largo alcance incrustadas en el morro--, una iluminación trasera en forma de rayo y unos laterales con unos cortes de diseño de lo más rompedor hasta el momento en la firma asiática.

El habitáculo mantiene este planteamiento con un puesto de conducción orientado al conductor, un volante multifunción achatado por la parte superior e inferior y detalles decorativos con aspecto de fibra de carbono. También incorpora un botón de arranque protegido por una tapa abatible inspirada en el mundo de la competición.

La variante híbrida combinará un motor de gasolina 1.5 TGDI de cuatro cilindros y 143 caballos con dos motores eléctricos, una batería NMC de 1,83 kWh y una transmisión automática 1DHT de una relación. Así, desarrollará una potencia conjunta de 224 caballos y un par máximo de 295 Nm, con una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,1 segundos y una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora.

En cuanto a la eficiencia, la marca prevé un consumo medio de 5,2 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de dióxido de carbono (CO2) de 118 gramos por kilómetro. La autonomía combinada superará los 900 kilómetros gracias, entre otros elementos, a un depósito de combustible de 51 litros. Estas cifras están pendientes de homologación.

Por su parte, el Omoda 4 EV estará equipado con un motor eléctrico de 160 kW, equivalente a 218 caballos, y un par máximo de 275 Nm. Esta versión acelerará de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,9 segundos y alcanzará una velocidad máxima de 172 kilómetros por hora.

La batería de tipo LFP tendrá una capacidad de 67 kWh y permitirá recorrer más de 450 kilómetros con una carga, según las previsiones del fabricante. Asimismo, admitirá cargas rápidas en corriente continua de hasta 120 kW, con las que podrá recuperar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 22 minutos.

En el apartado tecnológico, incorporará una pantalla de instrumentación de 8,8 pulgadas y una pantalla central táctil HD de 13,2 pulgadas en disposición vertical. También dispondrá de modos de conducción personalizables, sistemas de asistencia a la conducción de nivel 2 y climatizador bizona, entre otros elementos.

EL NUEVO OMODA 5 SE HACE MÁS GRANDE

Por su parte, el nuevo Omoda 5 experimentará una evolución más profunda que una actualización estética y crecerá hasta los 4,53 metros de longitud, frente a los 4,42 metros del Omoda 4, para situarse un escalón por encima dentro de la gama.

El modelo adopta unas proporciones renovadas, unas superficies más limpias --principalmente con la eliminación de la parrilla troquelada que tenía la anterior generación--, llantas de 18 pulgadas, escapes ocultos y una firma lumínica trasera inspirada en el Omoda 7 con la integración de los rayos como línea base la marca.

El modelo mantiene las proporciones de un SUV compacto y equipa nuevas llantas de aleación de 18 pulgadas. Sus dimensiones se sitúan en 4,53 metros de longitud, 1,82 metros de anchura y 1,59 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,61 metros. La oferta estará estructurada en torno a los acabados Pure y Premium, con transmisión automática y tracción delantera en ambas motorizaciones.

Los cambios también alcanzan al habitáculo, uno de los principales focos de esta actualización. El salpicadero adopta una nueva configuración, con un cuadro de instrumentos digital de 8,9 pulgadas frente al conductor y una pantalla central de 15,6 pulgadas, que sustituye a la anterior de 12,3 pulgadas y concentra las principales funciones del vehículo.

La consola central incorpora nuevos espacios portaobjetos, incluido un compartimento bajo el reposabrazos, mientras que el interior combina tonos negros y grises. En materia de confort, el equipamiento contempla volante y asientos delanteros calefactados, climatizador automático de dos zonas y, en función del acabado, asientos ventilados, regulación eléctrica en seis posiciones, iluminación ambiental y techo solar eléctrico.

El acabado Premium añade, entre otros elementos, tapicería de cuero sintético, cristales de privacidad y portón trasero eléctrico. La carga inalámbrica para teléfonos móviles alcanza una potencia de hasta 50 vatios.

En lo mecánico no cambia nada sobre lo anterior, una alternativa Super Hybrid System (SHS), que combina un motor de gasolina con dos motores eléctricos, una batería de tracción de 1,83 kWh y una transmisión automática 1DHT que desarrollan una potencia máxima de 224 CV y un par de 295 Nm, con una aceleración de cero a 100 kilómetros por hora en 7,9 segundos y una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora.

Según los datos previstos por la marca, el consumo combinado se sitúa en 5,2 litros por cada 100 kilómetros, con unas emisiones de CO2 de 118 gramos por kilómetro. El depósito de combustible, de 51 litros, permite alcanzar una autonomía combinada de hasta 1.000 kilómetros.

La segunda opción de la gama es el nuevo Omoda 5 EV, equipado con un motor eléctrico de 155 kW (211 CV) y 288 Nm de par máximo, que transmite la potencia al eje delantero. La energía procede de una batería de química LFP con una capacidad indicada de 61 kWh, con la que el modelo alcanza una autonomía combinada de 430 kilómetros en ciclo WLTP. El consumo homologado se sitúa en 15,9 kWh por cada 100 kilómetros, datos prácticamente iguales que la anterior versión.

En cuanto a prestaciones, la versión eléctrica acelera de cero a 100 kilómetros por hora en 7,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 171 kilómetros por hora.

El sistema admite una potencia máxima de carga de 130 kW en corriente continua y de 11 kW en corriente alterna. En un punto de carga rápida, la batería puede pasar del 30% al 80% en 28 minutos, mientras que una recarga del 10% al 100% mediante corriente alterna de 11 kW requiere aproximadamente siete horas.

Por último, la gama de ambos modelosse estructurará en los acabados Pure y Premium. Desde las versiones de acceso incluirá elementos como acceso y arranque sin llave, cámara trasera y asistente por voz, mientras que las variantes superiores añadirán sistemas de aparcamiento automático y remoto.

Los dos SUV compartirán una configuración de suspensión delantera McPherson y trasera multibrazo, además de tracción delantera en toda la gama. Asimismo, contarán con una garantía de siete años o 150.000 kilómetros.