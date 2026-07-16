Omoda & Jaecoo logra casi 10.000 matriculaciones de híbridos en 2026, con una cuota del 7,2%

Ndp. Omoda & Jaecoo Supera Los 10.000 Vehículos Híbridos Vendidos En 2026 - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha conseguido llegar casi a las 10.000 matriculaciones de vehículos híbridos no enchufables en España en lo que va de 2026, un hito con el que la compañía consolida la implantación de su tecnología SHS (Super Hybrid System) en el mercado nacional.

En el conjunto del primer semestre del año, Omoda & Jaecoo matriculó 9.914 vehículos híbridos no enchufables, cifra que representa cerca del 92% de todas las ventas híbridas acumuladas por la marca desde su llegada al mercado español y con una cuota del 7,2% del mercado en esta motorización. En total, la firma acumula 12.000 entregas de modelos híbridos desde que lanzó esta variante a finales de 2025.

En términos de mercado, la firma matriculó 19.802 vehículos entre enero y junio de 2026, lo que supone una cuota del 3,1% sobre un mercado nacional de 645.954 turismos.

Por distribución geográfica, la Comunidad Valenciana concentró el 18% de las matriculaciones híbridas de la compañía, seguida por la Comunidad de Madrid, con un 17%; Cataluña, con un 16%; y Andalucía, con un 14%. Estas cuatro comunidades autónomas reúnen cerca de dos tercios del volumen total de ventas.

TAMBIÉN CRECE LA GAMA PHEV

En paralelo, la compañía también reforzó su presencia en el segmento de los híbridos enchufables. Según sus datos, supera las 7.300 unidades matriculadas en el acumulado de 2026, lo que le permite situarse entre las tres marcas con mayor volumen de ventas en esta categoría y alcanzar una cuota de mercado del 9%.

La tecnología SHS híbrida enchufable está disponible en los modelos Jaecoo 7, Jaecoo 8, Omoda 7 y Omoda 9, cuyas matriculaciones crecieron un 165% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con las cifras facilitadas por la marca.