Omoda & Jaecoo revela en España el nuevo Omoda 7 SHS híbrido enchufable, disponible a finales de 2025

La asiática también sacó a escena su gama SHS para el Omoda 5

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca china Omoda & Jaecoo, perteneciente al grupo Chery --al igual que la española Ebro-- ha presentado este jueves en Madrid el nuevo Omoda 7 SHS, el tercer modelo de la firma que llega al mercado español después del gran desempeño del Omoda 5 --que ya se vende en versiones gasolina y eléctrico-- y del Omoda 9, un modelo más sofisticado y de mayores dimensiones que también cuenta con la tecnología híbrida enchufable SHS.

Esta es la apuesta de Omoda & Jaecoo en España para competir con sus compatriotas BYD y MG en el mercado español y en el que se marca como objetivo entrar en el 'top 5' de ventas en el mercado C-SUV. De hecho, en este mismo acto la marca ha mostrado su Omoda 5 que contará con la misma tecnología SHS (híbrida enchufable).

Asimismo, con la llegada de su tercer modelo a España, Omoda se marca el reto de ser una de las marcas más interesantes en venta de vehículos electrificados --en agosto el Jaecoo 7 y Omoda 9 híbridos enchufables acabaron cuarto y décimo en el ranking de ventas particulares--.

"El C-SUV es un segmento muy importante en España porque ocupa más del 30% del mercado. Nosotros hemos conseguido ser el octavo, solamente con el Omoda 5 en gasolina. Queremos estar en el 'top 5' no solo con la versión gasolina, sino también con la SHS", ha expresado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo Iberia, Francesco Colonnese.

Aunque la marca asiática no ha revelado su precio (no deberá estar muy lejos de su hermano Jaecoo 7 SHS, que está disponible desde 30.990 (7.000 euros menos con las ayudas del Moves III), abrirá pedidos entre octubre y noviembre y las primeras entregas se realizarán a finales de 2025.

El nuevo Omoda 7 SHS se comercializará con una potencia máxima combinada de 340 CV, que le permitirá una autonomía de unos 100 kilómetros en modo eléctrico y de hasta 1.200 km sin necesidad de repostaje.

Desgranando su motor, el Omoda 7 SHS tendrá en su interior un motor térmico gasolina 1.5 de inyección directa, el cual presenta la tercera generación de este motor con una eficiencia térmica del 94,5% que proporciona una potencia de 140 CV.

Por su parte, la transimisión DHT incorpora los dos motores eléctricos que entregan una potencia máxima de 150 kW (200 CV), uno de ellos propulsa el vehículo y otro funciona como generación de energía para almacenarla y que funciona gracias al motor de combustión. Con un par máximo de 520 Nm combinado, la aceleración de 0 a 100 km/h se hará en 7,2 segundos como máximo.

Del lado de la batería, su capacidad será de 18,3 kWh y se podrá cargar hasta los 40 kW. En cuanto a los tiempos de carga, con un cargador doméstico monofásico de 7,5 kW se tardaría unos 2 horas y media, mientras que en un cargador público de 22 kW --uno de los más bajos de la actual red española--, el tiempo sería de apenas unos 30 minutos. Por su parte, en cuanto al motor térmico, Omoda cifra un consumo media de unos 5,3 litros por cada 100 kilómetros.

DISEÑO SOFISTICADO Y CON PERSONALIDAD

El Omoda 7 SHS se adentra en el segmento D-SUV con unas dimensiones de 4,62 metros de largo por 1,87 de ancho y 1,63 de alto y tiene un depósito de gasolina.

En lo visual, su aspecto presenta bastante correlación con su hermano Omoda 5 eléctrico con un morro en forma de 'X', una parrilla troquelada en dos alturas, la segunda debajo de la matricula en color negro que le dan personalidad al vehículo. También sus faros delanteros muy estilizados y prácticamente invisibles.

En su lateral, sus líneas son suaves y menos trabajadas y presenta techo solar en su acabado más premium. Por su parte, sus luces traseras se presentan en forma de rayo que le dan ese toque 'eléctrico' que la marca ha querido plasmar al ser un híbrido enchufable.

INTERIOR MINIMALISTA Y ESPACIOSO

Como ya sucede en el Omoda 5, la firma asiática ha seguido la misma línea creando un diseño interior sencillo, minimalista y a la vez refinado. Aquí, el volante se presenta en forma de 'D' con una pantalla para el conductor y como novedad una pantalla de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas que se puede desplazar hacia la posición del acompañante para poder visualizar cualquier contenido sin que ello pueda distraer al conductor principal.

Esta pantalla central presenta todas las funciones de climatización, los mapa motor, retrovisores, la capota solar o cualquier otra configuración dejando un salpicadero totalmente limpio. Igualmente, los asientos presentan un diseño tipo 'gaming' tanto delante como detrás maximizando la comodidad al volante (incluyen regulación eléctrica y climatización en el acabado Premium).

Los asientos traseros tienen unas dimensiones grandes y una amplia distancia con los delanteros, por lo hasta los cinco ocupantes pueden ir cómodos en el Omoda 7. Su maletero es amplio para albergar entre los 450 y 500 litros aproximadamente, aunque la marca no ha confirmado su volumen.

ACABADOS DEL OMODA 7 SHS

El Omoda 7 SHS llegará a finales de 2025 a España con dos versiones: 'Pure' y 'Premium', su tope de gama. Como principales características de 'Pure' destacamos sus llantas de aleación de 19 pulgadas, 19 asistentes a la conducción y Apple Car Play y Android Auto.

De su lado, el acabado 'Premium incorpora como novedad más de 20 ADAS entre los que destacan los asistentes de aparacamiento asistido (APA) y el asistente de aparcamiento en remoto (RPA) donde el conductor puede bajarse del coche y que el vehículo se aparque solo. Además, los asientos son calefactados y reclinables eléctricamente, incorpora techo panorámico solar, un nuevo sistema de audio con ocho altavoces, portón trasero eléctrico y cámara panorámica de 540 grados.