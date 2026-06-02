Omoda & Jaecoo supera las 4.000 matriculaciones en mayo y encadena su cuarto récord mensual consecutivo

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MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha cerrado mayo con 4.033 matriculaciones, su mejor resultado histórico hasta la fecha, alcanzando una cuota de mercado del 3,6% y encadenando así su cuarto récord mensual consecutivo, tras los registrados en febrero, marzo y abril.

Este resultado refleja el avance de la compañía en España, que ha registrado un crecimiento del 79,6% respecto al mismo mes del año anterior. Además, Omoda & Jaecoo mantiene una evolución claramente ascendente en 2026. En el acumulado entre enero y mayo, la compañía alcanza 15.539 matriculaciones, lo que supone un incremento del 88,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la penetración del mercado en los cinco primeros meses del año, Omoda & Jaecoo ha alcanzado el 3,1% de cuota sobre un total de 519.283 unidades matriculadas entre enero y mayo, en un mercado que crece un 5,8%.

Este liderazgo se sustenta en una clara apuesta estratégica por la electrificación, que se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento de la compañía en España. En el mes de mayo, sobre un total de 4.033 unidades matriculadas, 3.848 corresponden a vehículos electrificados, lo que supone que el 95,4% de las ventas del mes han sido electrificadas, reflejando el peso creciente de estas tecnologías en su oferta comercial.

En el acumulado entre enero y mayo, la compañía suma un total de 13.798 unidades electrificadas sobre 15.539 matriculaciones, lo que representa el 89% de sus ventas en lo que va de año, consolidando a Omoda & Jaecoo como uno de los actores más avanzados en la transición hacia la movilidad sostenible en el mercado español.

"Superar por primera vez las 4.000 matriculaciones mensuales y conseguir cuatro récords consecutivos en un mercado prácticamente plano demuestra la fortaleza de la estrategia de Omoda & Jaecoo. Estamos creciendo muy por encima del mercado gracias a una oferta competitiva, una clara apuesta por la electrificación y una red centrada en el cliente", ha celebrado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo en España y Portugal, Francesco Colonnese.