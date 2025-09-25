Omoda Motors Spain logró casi 17 millones de euros de beneficio en su primer año en España

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Omoda Motors Spain, sociedad que comercializa en España las marcas Omoda y Jaecoo del grupo Chery, obtuvo un beneficio neto de 16,96 millones de euros en su primer ejercicio económico en el mercado automovilístico español tras comenzar sus operaciones en febrero de 2024.

La compañía de origen asiático finalizó el año 2024 con una facturación total de 238,5 millones de euros, según los datos del Registro Mercantil a los que ha podido acceder Europa Press a través de Informa.

Del mismo modo, la entidad que comercializa vehículos bajo las marcas Omoda y Jaecoo logró un resultado de explotación de 23,81 millones de euros en sus primeros doce meses en España.

Omoda Motors Spain, que tiene su sede social en la localidad madrileña de Alcobendas (Madrid), concluyó el 2024 con un total de 37 empleados dentro de su plantilla y tres miembros en su consejo de administración.

CASI 9.000 VENTAS EN SOLO 11 MESES

Durante su primer año de operaciones, la sociedad cerró 2024 con 8.885 matriculaciones combinadas entre Omoda y Jaecoo, lo que le reportó una cuota total del 0,9% del mercado y del 1,5 % en el sector de particulares.

En desglose, la marca vendió 7.786 unidades de sus modelos Omoda y 1.099 ejemplares bajo la nomenclatura de Jaecoo. Dentro de los productos comercializados, destacó el Omoda 5 en versión gasolina que se posicionó como el C-SUV más vendido en el canal particular durante este ejercicio.

En el presente año, la compañía ha casi duplicado los datos de 2024 ya en los primeros ocho meses del año, con 14.133 entregas entre las marcas Omoda (8.281) y Jaecoo (5.852).

LOS PLANES DE OMODA & JAECOO EN 2025

Omoda & Jaecoo tiene planes muy ambiciosos para competir con sus compatriotas BYD y MG dentro del mercado nacional. De hecho, la entidad china eligió España como su primer mercado para entrar en la automoción europea y en este 2025 ha lanzado una ofensiva con la llegada de nuevos modelos como el Jaecoo 7 SHS híbrido enchufable, el Omoda 5 SHS híbrido enchufable, el Jaecoo 8 recargable, el Jaecoo 5 (gasolina, semihíbrido --HEV-- y eléctrico) y el Omoda 9 SHS también bajo tecnología recargable.

Con estos nuevos vehículos en escena, tal y como confirmó su vicepresiente en España, Francesco Colonesse, esperan conseguir un total de 30.000 ventas en 2025 y un volumen de facturación cercana a los 1.000 millones de euros.