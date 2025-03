Opel abre pedidos para su nuevo Corsa Electric Edition, con 429 km de autonomía y desde 27.400 euros

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Opel, marca de grupo Stellantis, ha abierto pedidos para su nuevo Opel Corsa Electric Edition, que cuenta con una autonomía de 429 kilómetros y que lanza al mercado español desde los 27.400 euros (PVP IVA incluido), según informa en un comunicado.

El nuevo Opel Corsa eléctrico, que cuenta con una batería de 51 kWh y una potencia de 115 kW (156 CV), permite ahora una autonomía libre de emisiones de hasta 429 kilómetros, alrededor del 6% o hasta 24 kilómetros más que antes.

La marca de origen alemán destaca que el aumento de la autonomía fue posible gracias al desarrollo continuo de la batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC), además de un sistema de propulsión que "es ahora aún más eficiente".

En este sentido, detalla que el Corsa Electric ahora consume 14,2 kWh de electricidad por cada 100 kilómetros. Y cuando necesita cargarse, se recarga hasta el 80% en menos de 30 minutos en una estación de carga rápida de CC de 100 kW.

Con su oferta 'Electric All In' la marca incluye servicios como el 'eProWallbox Move' para una carga rápida en casa, el paquete Opel Connect PLUS y ocho años de carga móvil y asistencia en carretera, así como una garantía de la batería. Los clientes solo tienenque descargar un pase digital online o en tienda, señala la marca.