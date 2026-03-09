Opel anticipa hasta 4.500 euros del Plan Auto+ para la compra del nuevo Frontera 100% eléctrico

Opel Frontera - OPEL

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Opel ha decidido adelantarse al Gobierno, al igual que otras firmas del grupo Stellantis como Fiat, Alfa Romeo o Leapmotor, y anticipará hasta 4.500 euros del Plan Auto+ para impulsar las ventas del nuevo Frontera 100% eléctrico.

"Ante el anuncio del Gobierno de España sobre la nueva dotación presupuestaria de 400 millones de euros para el fomento del coche eléctrico en 2026 --que incluye ayudas de hasta 4.500euro con carácter retroactivo desde el 1 de enero--, Opel ha decidido no esperar a la publicación oficial en el BOE ni a la activación de la plataforma de gestión", ha manifestado la firma del Blitz.

Opel facilitará esta ayuda de manera inmediata, adelantando el importe a los clientes particulares que adquieran unidades limitadas del nuevo Frontera Electric y opten por la financiación ofrecida por Stellantis Financial Services.

La campaña, ya disponible en la Red de Concesionarios se articula a través de un producto diseñado específicamente para esta coyuntura, que consta de una financiación hasta 60 meses sin entrada inicial, con una cuota mensual reducida con seguro de crédito desde 186 euros al mes y TIN preferente del 4,99% para un ejemplo de financiación a 24 meses.

De esta forma, Opel adelanta 4.500 euros (equivalente al Plan Auto+) y el cliente devolverá este importe específico en la cuota del mes 12 de su contrato de financiación, momento para el cual se estima que ya habrá podido cobrar la ayuda estatal tras realizar las gestiones oportunas una vez se publique en el BOE.

Además, la oferta es compatible con el regalo del Easy Wallbox y la tarjeta de recarga Free2move Charge, así como con la bonificación del Certificado de Ahorro Energético (CAES), un incentivo adicional de 900 euros dirigido a clientes particulares que den de baja y desguacen un vehículo térmico (categoría L o M1 matriculado antes de 2014) para adquirir un vehículo 100% eléctrico.