Opel Grandland: así quiere conquistar el segmento C en España con hasta 694 km de autonomía eléctrica desde 38.500 euros

Opel Grandland - OPEL

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Opel quiere ser "la gran opción" de compra para los clientes del segmento C del mercado de turismos en España, para lo que trae "una gran oferta" con su modelo Opel Grandland, su nuevo SUV de propulsión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica disponible desde 38.500 euros.

En un segmento con una competencia feroz, el Grandland se presenta ante el público como un modelo que cuenta con una gran cantidad de aspectos diferenciales que lo distinguen del resto de marcas, destacando su gran capacidad de conducción, su diseño y su iluminación única.

Respecto a la conducción, el vehículo ofrece una experiencia "apasionante", tal y como destaca el responsable de Marketing de la marca del Blitz, Rodrigo Sánchez, con un gran aislamiento sonoro que permite disfrutar de un trayecto "relajado y agradable".

Además, Opel busca que la conducción sea segura, por eso los modelos de la marca siempre ofrecen un acceso fácil, sencillo e intuitivo para los botones importantes para el traslado a grandes velocidades.

DISEÑO ROBUSTO, CON UNA FIRMA LUMÍNICA

El Grandland forma parte de la familia de vehículos SUV de Opel, siendo el más grande y el buque insignia de la marca, con 4,650 metros de largo, 1,665 de alto, y una anchura de más de 2 metros. En conjunto, el modelo logra una gran silueta robusta, versátil y deportiva.

El frontal del Opel Grandland se distingue por un nuevo enfoque con el nuevo Opel Vizor 3D, con su Blitz central luciendo permanentemente gracias a la tecnología Edge Light. A cada lado, los nuevos grupos ópticos Intelli-Lux LED HD ofrecen 51.200 elementos que distribuyen la luz gracias a una cámara que detecta tanto objetos cercanos como vehículos o personas que se aproximan.

De su lado, en el interior, el Grandland es un coche sencillo y con manejo muy fácil, en el que "no hay que levantar la vista de la carretera", sin necesidad de distraerse para atender a aspectos como la climatización o el infoentretenimiento.

Este SUV ofrece unos destacables 550 litros de maletero bajo bandeja, que pueden ampliarse hasta los 1.641 litros con los asientos traseros abatidos. Asimismo, el habitáculo cuenta con una gran variedad de guanteras, compartimentos y huecos portaobjetos repartidos por todo el habitáculo que suman 35 litros de espacio extra.

ELEVADO NIVEL DE AUTONOMÍA Y TECNOLOGÍA

El Nuevo Grandland cuenta con una gama de motorizaciones multienergía. Sus motorizaciones eléctricas se adaptan a cualquier necesidad con versiones que proporcionan hasta 694 kilómetros de autonomía WLTP y que comparten gama con alternativas "cero emisiones" de tracción total y 325 CV de potencia. El catálogo de este modelo también incluye mecánicas Hybrid de 145 CV y Plug-In Hybrid de 225 CV.

Finalmente, el arsenal tecnológico está a la vanguardia de su segmento. Incorpora control de crucero automático con función 'stop & go', reconocimiento extendido de señales de tráfico, adaptación inteligente de la velocidad, sistema de frenado de emergencia con sensor de colisión y el sistema Intelli-Drive 2.0, que incluye asistente de cambio de carril semiautomático, adopción de velocidad inteligente, cámara de visión trasera inteligente y el sistema Intelli-Vision 360º.

"Este es, sin duda, nuestro modelo con más personalidad, más accesible y con un gran nivel tecnológico. Es sencillo, es elegante y ofrece una gran seguridad de conducción", ha resumido el responsable de Opel en España y Portugal, Alejandro Noriega.