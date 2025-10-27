Opel nombra a Aranud Ribault director de Ventas de Europa Ampliada

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Opel ha nombrado director de Ventas para Europa Ampliada a Arnaud Ribault, con efecto a partir del 1 de noviembre, figurando entre sus responsabilidades liderar las ventas globales tanto de Opel como de Vauxhall.

Arnaud Ribault era hasta hace poco era consejero delegado adjunto en Peugeot Motocycles Group, donde era responsable global de ventas, marketing y cadena de suministro.

Hasta enero de 2024, Ribault fue director de Citroën Europe. Anteriormente, también ocupó el cargo de vicepresidente senior de Ventas y Marketing del Grupo PSA en Latinoamérica, entre otros cargos.

Ribault también será miembro del comité ejecutivo de Opel y sucede a Tobias Gubitz, quien asumirá un nuevo cargo internacional dentro de la organización europea de Stellantis.

"Me complace dar la bienvenida a Arnauld Ribault a nuestro equipo directivo. Su visión global y sus muchos años de experiencia en ventas fortalecerán y expandirán aún más la posición de Opel en el mercado a largo plazo", ha declarado el consejero delegado de Opel, Florian Huettl.

Por su parte, Arnaud Ribault ha afirmado que es "un gran honor" para él liderar la única marca alemana y la única británica del portafolio de Stellantis hacia el futuro como director de Ventas.

"Opel y Vauxhall impulsan la electrificación con un enfoque claro en una cartera de modelos atractiva y asequible. Ambas marcas son especialmente fuertes en el norte de Europa y, por lo tanto, en los países donde la electrificación avanza con mayor rapidez. Por lo tanto, desempeñan un papel importante para Stellantis en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos europeos de CO2", ha subrayado.