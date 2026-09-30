Opel revela las primeras imágenes del STX Concept, su nuevo 'concept car' para la movilidad del futuro

Opel STX Concept - OPEL

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Opel ha ofrecido este miércoles un primer adelanto de su último concepto, el prototipo Opel Sports Tourer eXperimental Concept, o simplemente Opel STX Concept, con las primeras imágenes del vehículo, del que dará a conocer más detalles en el Salón del Autómovil de París.

Las imágenes revelan aspectos como la extrema precisión y la gran atención al detalle del Opel STX Concept, a la vez que insinúan el siguiente paso en el desarrollo del Opel Vizor y la visión de Opel para el futuro de los coches familiares.

"Fuimos pioneros de la carrocería familiar en Europa ya en la década de 1950. Con el STX Concept, queremos mostrar nuestra visión del futuro de este estilo de carrocería e introducir el siguiente paso de nuestra filosofía de diseño 'Audaz y Puro'. Pronto revelaremos más detalles, así que estén atentos", ha declarado el consejero delegado de Opel, Florian Huettl.

Una de las características más llamativas que se vislumbran en las imágenes es la evolución del Opel Vizor. El frontal característico de la marca luce ahora más audaz que en versiones anteriores, con una nueva firma lumínica que utiliza precisas lamas verticales inclinadas. Además, el Opel Blitz iluminado se mantiene en el centro del Opel Compass.

Por otro lado, la eficiencia aerodinámica ha sido durante mucho tiempo un sello distintivo de los turismos Opel, y el Opel STX Concept explorará soluciones aerodinámicas inteligentes para no solo reducir el consumo, sino también garantizar la estabilidad direccional. Un ejemplo es el diseño aerodinámicamente optimizado de las llamativas llantas de aleación de tres secciones.