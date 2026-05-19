Orkli invertirá 54 millones en desarrollar soluciones de seguridad para baterías de vehículos eléctricos - ORKLI

SAN SEBASTIÁN 19 May. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa guipuzcoana Orkli movilizará 54 millones de euros en cinco años para impulsar desde Ordizia una nueva línea de soluciones de seguridad para baterías de vehículos eléctricos. El plan prevé la creación de al menos 100 empleos.

Orkli, perteneciente al Grupo Mondragón, ha sido preseleccionada dentro del programa Perte VEC, financiado con fondos europeos 'Next Generation EU'. En el marco de esta iniciativa, la compañía recibirá una subvención de 8 millones de euros.

Este plan permitirá la puesta en marcha y el desarrollo de la gama de productos Belcor, orientada a "garantizar condiciones de trabajo más seguras mediante la reducción de los riesgos asociados al uso de baterías".

La iniciativa Belcor está impulsada conjuntamente por Orkli S. Coop., con sede en Ordizia, y la empresa alemana Belchem GmbH, "consolidando una colaboración internacional que contribuirá al desarrollo de soluciones innovadoras en materia de seguridad en sistemas basados en baterías", han destacado desde la cooperativa.

En este contexto, Belcor ya cuenta con nominaciones por parte de fabricantes de automóviles para el suministro de elementos de seguridad entre celdas de baterías. Estas soluciones están diseñadas para prevenir eventos térmicos adversos y contribuir a la prolongación de la vida útil de las propias celdas.

Además del interés mostrado por fabricantes de automoción de referencia con base en Europa, la iniciativa "está despertando una creciente atención por parte de marcas asiáticas con planes de implantación en el mercado europeo".

Las inversiones previstas en la planta de Ordizia tendrán un impacto significativo en el entorno socioeconómico de la comarca, posibilitando la creación de al menos 100 nuevos puestos de trabajo al término del periodo de implementación del proyecto.

El desarrollo del proyecto está siendo monitorizado por la Corporación Mondragon, que respalda la iniciativa a través de sus mecanismos internos de apoyo y promoción, "reforzando así su apuesta por la innovación industrial, la sostenibilidad y la generación de empleo de calidad", han señalado.

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) fue aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de julio de 2021 como un proyecto de colaboración público-privada para reforzar la cadena de valor de la automoción en España.