El parque móvil de vehículos en España crece un 2% en el tercer trimestre y alcanza los 34,5 millones

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque de vehículos asegurados en España alcanzó una media de 34,5 millones de unidades durante el tercer trimestre de 2025, según los datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), lo que supone un crecimiento interanual del 2%.

Este aumento es el más pronunciado desde el segundo trimestre de 2019, aunque todavía está muy por debajo de los ascensos registrados antes de la crisis de 2008. En términos absolutos, el número de vehículos en circulación aumentó en 689.060 unidades respecto al mismo periodo del año anterior.

Para FIVA, "el parque móvil crece de manera ininterrumpida desde hace tres años y medio. Estos datos muestran un comportamiento positivo del parque asegurado en los primeros nueve meses del ejercicio", aseguran.

En el conjunto del trimestre, la evolución del parque ha mostrado un perfil continuista y un patrón de crecimiento sólido. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, se registraron 3,34 millones de altas de vehículos frente a 3,1 millones de bajas, lo que arroja un saldo neto positivo de 148.046 unidades. Este balance incluye todo tipo de vehículos: turismos, motocicletas, furgonetas, camiones y autobuses, entre otros.