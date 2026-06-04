Pérez Botello (Grupo Volkswagen) asume la presidencia de la Cámara de Comercio Alemana para España

Paco Pérez Botello (Volkswagen Group España Distribución) asume la presidencia de la Cámara de Comercio Alemana para España - VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general ordinaria de socios de la Cámara de Comercio Alemana para España ha elegido a Paco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución y vicepresidente de la institución desde 2025, como nuevo presidente de la Cámara Alemana.

Pérez Botello toma el relevo de Osmar Polo, consejero delegado de T-Systems Iberia, que deja el cargo después de cuatro años al frente de la Cámara Alemana y siete como miembro de su junta directiva.

La Junta Directiva ha ratificado además a Birgit Zondler, directora general de GEZE Iberia, como nueva vicepresidenta. Zondler compartirá sus funciones en este rol con Manuel Zafra, presidente de Merck en España, que continúa en el cargo de vicepresidente por el periodo restante de su mandato.

Nacido en Isla Cristina (Huelva) en 1963, Paco Pérez Botello es licenciado en Física y cuenta con un Máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE. Inició su carrera en el sector del automóvil en Ford, donde ocupó distintos puestos directivos en España y Europa en las áreas de Marketing, Ventas, Posventa y Operaciones con Concesionarios.

En 2010 se incorporó a Volkswagen Group España Distribución como director de la marca Volkswagen y miembro del comité ejecutivo. Desde abril de 2014 preside Volkswagen Group España Distribución. Miembro de la junta directiva de la Cámara Alemana desde 2022, ejercía como vicepresidente de la institución desde 2025.

"Asumo esta presidencia con mucha ilusión y con un profundo sentido de continuidad. Mi compromiso es seguir construyendo una Cámara de Comercio que representa al ecosistema empresarial hispano-alemán", ha apuntado Pérez Botello.

Entre las líneas maestras de su mandato, el responsable de Grupo Volkswagen ha señalado que espera que la competitividad sea el eje central de la agenda, defendiendo las condiciones que permitan a las empresas invertir, innovar, crecer y generar empleo.

El comercio entre España y Alemania se situó en 2025 en torno a los 90.000 millones de euros. Alemania es el primer proveedor de importaciones de España y el segundo destino de sus exportaciones.

En este contexto, y en línea con su eje temático 2026 centrado en la competitividad y la resiliencia del ecosistema empresarial hispano-alemán, la Cámara Alemana seguirá reforzando su papel como voz de referencia de las empresas alemanas en España y como plataforma de cooperación conómica entre ambos países.