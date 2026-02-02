El Peugeot 208 se corona como coche más vendido en enero y Toyota arranca 2026 como marca más popular

Archivo - Logotipo de Peugeot - PEUGEOT - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Peugeot 208 ha sido el coche más vendido en España en enero de 2026, con 2.055 matriculaciones, desbancando de este puesto al Dacia Sandero, que acostumbraba a ser el turismo más comercializado en el país, y que en esta ocasión ha descendido a sexta posición (como ya ocurrió en diciembre, cuando también cedió el primer puesto).

No obstante, la competición por ser el modelo más vendido en el primer mes del año ha estado muy reñida. Así, mientras que en segunda posición se ha situado el Seat Ibiza, con 1.904 unidades comercializadas, en los cuatro siguientes puestos apenas hay una diferencia de 100 unidades entre el tercer y el sexto puesto.

En concreto, en tercer lugar en el ranking se ha posicionado el Seat Arona, con 1.715 unidades, seguido de cerca por el Toyota C-HR (1.681), el Toyota Corolla (1.675) y el Dacia Sandero (1.617 registros).

Completan el 'top 10', ya por debajo de las 1.500 matriculaciones por modelo, el Peugeot 2008 (1.453 unidades vendidas), el MG ZS (1.415), el Nissan Qashqai (1.376 registros) y el Toyota Yaris (1.349).

TOYOTA, LA MARCA MÁS VENDIDA EN ENERO

En cuanto a marcas se refiere, Toyota ha iniciado el año 2026 como terminó 2025, siendo la firma líder en el mercado de nuevas matriculaciones en España. Con 7.106 unidades vendidas, Toyota logra marcar distancias con el resto de marcas desde el primer mes del año.

En segunda posición se ha situado Seat, que ha cerrado enero con 5.011 matriculaciones, frente al quinto escalón cosechado en el atípico diciembre pasado. Le sigue Peugeot (con 4.705 registros), Volkswagen (4.204) y Mercedes (3.958 anotaciones)

La clasificación de las 10 marcas más populares en 2025 en España la completan Renault (con 3.889 unidades vendidas), Kia (3.559), BMW (3.073), Audi (3.019) y Skoda (que casi llega a las 3.000 unidades, con 2.993 registros).