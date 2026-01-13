Peugeot confía en seguir aumentando su cuota de mercado pese "al crecimiento del mercado chino" en 2026

Archivo - Alain Favey - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Peugeot confía en que 2026 será para el fabricante un año de estabilidad, en el que logrará mantener el rendimiento de 2025, cuando la marca ha logrado una tendencia "muy positiva" tanto en España como otros mercados europeos, en los que ha aumentado su cuota, a pesar del crecimiento de la oferta de vehículos chinos.

Así lo ha afirmado el consejero delegado de Peugeot, Alain Favey, en una entrevista con Europa Press, en la que ha apuntado que es más necesario que nunca que los fabricantes europeos también apuesten por la innovación para hacer frente a la fuerte competencia que llega del mercado chino.

"Creemos que la innovación es muy importante para una marca como Peugeot y para la industria automotriz europea en general. Si el sector continúa innovando, habrá futuro. No se puede dejar la innovación únicamente en manos de los chinos", ha señalado el directivo francés.

Entre los "activos" en los que confía Peugeot para mantener su rendimiento en 2026 se encuentra la "gran" sensación de conducir que trasladan sus vehículos, así como la calidad de sus productos y del servicio que proporcionan a sus clientes, ligado a la tradición e historia de la marca en el continente.

"En términos de precio, es imposible competir con las marcas chinas y ni siquiera lo intentamos, porque no estamos en las mismas condiciones. Así que vamos a aprovechar los otros activos que tenemos, como la calidad, el estilo y las sensaciones de conducción", ha afirmado Favey.

OFERTA AMPLIA DE MULTIENERGÍA, MÁS ALLÁ DE LOS SUV

La estrategia de Peugeot en los últimos años, y que se mantiene para los venideros, se ha basado en la ampliación de la oferta de vehículos de multienergía. "Nuestra estrategia multienergía establece que cada coche puede elegir entre eléctrico o no eléctrico. Así que seguimos ofreciéndolo, y dependerá de cada mercado, de los incentivos y de la rapidez con la que crezca la demanda de coches eléctricos", ha subrayado el responsable de Peugeot.

En este contexto, Favey ha señalado que la flexibilización de la normativa sobre emisiones de CO2, realizada el pasado diciembre por parte de la Comisión Europea, "no tiene ningún impacto" en su estrategia, sino que lo que hace es reafirmar su plan de comercializar vehículos que no sean solamente eléctricos, incluso más allá de 2035, tal y como estipula la nueva regulación.

Una de las propulsiones en las que Peugeot ha tenido un buen desempeño es en el mercado de híbridos e híbridos enchufables, con primeros puestos en varios mercados de Europa como Francia o España. "Nos está yendo muy bien con la demanda de híbridos, lo cual ha sido muy positivo para nosotros el año pasado", ha resumido Favey.

En 2026, Peugeot seguirá por esta línea, con el lanzamiento de coches nuevos como el 408 o el 308, que se salen de los segmentos principales y que suponen una oferta distinta a los SUV, aunque guardan similitudes con estos modelos, como ocurre con el 208.

"Creemos que hay una demanda, probablemente creciente, de clientes que buscan algo diferente a los SUV. La gente quiere algo diferente y se dan cuenta de que existe algo como el 308 o el 408, que son una alternativa", ha explicado el responsable de la firma.