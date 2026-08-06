Peugeot suma 7.062 vehículos en julio y logra una cuota de mercado del 5,9% entre turismos y furgonetas

Peugeot - PEUGEOT

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Peugeot ha escalado en el podio del mercado total, entre turismos y vehículos comerciales, hasta sumar 7.062 matriculaciones y un 5,9% de cuota en julio.

A su vez, en el conjunto del año, Peugeot se ha situado en cuarta posición del mercado automovilístico de nuevas matriculaciones en España, con 52.185 unidades comercializadas y un 6% de penetración.

Solo en el mercado de turismos, Peugeot se ha situado en séptima posición, con 4.852 coches matriculados en el séptimo mes del año, un 6,9% más que en el mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año, Peugeot se ubica en el sexto puesto en el ranking, al sumar ya 37.952 registros, por delante de otros competidores como Dacia o Hyundai, con un incremento interanual del 0,8%.

El grueso de las matriculaciones de julio han correspondido al superventas 2008, fabricado en España, que suma 2.076 unidades comercializadas en el mes, un 8,01% más que en el año anterior y casi la mitad de la actividad comercial de la marca en España en el mencionado mes. El modelo entra en el 'top 5' de ventas del mes, por detrás del Dacia Sandero, el Seat Ibiza y el Toyota C-HR.

Mientras, en el acumulado del año, el Peugeot 2008 ya suma 13.161 matriculaciones, lo que le permite pelear por un puesto en el 'top 5' del ranking, muy cerca del cuarto puesto que ostenta actualmente el Toyota C-HR.

El segundo modelo más vendido de la marca es otro fabricado en España. El Peugeot 208 ha sumado 1.642 matriculaciones en julio, un 13,87% más, mientras que acumula 14.593 registros en el acumulado del año, un 7,01% más que en los siete primeros meses de 2025.