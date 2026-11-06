Archivo - Piaggio eleva un 17,7% su beneficio neto hasta septiembre, con 37,3 millones de euros - PIAGGIO - Archivo

El grupo italiano aumenta un 12,2% sus ventas mundiales de vehículos, hasta las 388.800 unidades, y mejora un 2,7% su facturación MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Piaggio registró un beneficio neto de 37,3 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 17,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según los resultados publicados por la compañía este viernes.

La facturación neta consolidada de la compañía ha alzanzado los 1.236,4 millones de euros a tipos de cambio corrientes, un 2,7% más que entre enero y septiembre de 2025.

Por su parte, el resultado bruto industrial se situó en 381,2 millones de euros, un 4% más, mientras que el resultado operativo (Ebit) aumentó un 15,8%, hasta los 98,7 millones de euros. Del mismo modo, el margen Ebit alcanzó el 8%, frente al 7,1% registrado un año antes.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) consolidado de la entidad se situó en 208,8 millones de euros a tipos de cambio corrientes, un 3,9% más que en los nueve primeros meses de 2025. El margen Ebitda mejoró dos décimas, hasta el 16,9%.

LAS VENTAS MUNDIALES CRECEN UN 12,2%

En términos comerciales, Piaggio vendió 388.800 vehículos en todo el mundo entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento del 12,2% respecto a las 346.500 unidades comercializadas en los nueve primeros meses de 2025.

El negocio de vehículos de dos ruedas concentró 273.600 unidades, un 4% más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, la facturación de esta división descendió un 0,9%, hasta los 943,5 millones de euros, incluyendo recambios y accesorios, cuyas ventas retrocedieron un 2,4%, hasta los 114 millones.

Por mercados, India registró uno de los comportamientos más destacados, con un incremento del 31% en el volumen de ventas de vehículos de dos ruedas y del 13,8% en los ingresos, que alcanzaron un crecimiento del 28,2% a tipos de cambio constantes.

En Europa, el grupo mantuvo una cuota de mercado del 17,8% en el segmento de los scooters, mientras que su participación en el mercado de motocicletas se situó en el 3%.

En Norteamérica, la cuota en scooters aumentó hasta el 39,5%, frente al 33,9% registrado en los nueve primeros meses de 2025.

Por marcas, Vespa logró un crecimiento de doble dígito en su año del 80 aniversario, mientras que Aprilia incrementó sus volúmenes de ventas y facturación, impulsada también por sus resultados deportivos. En el caso de Moto Guzzi, los modelos V7 y V85 TT encabezaron las ventas.

LOS VEHÍCULOS COMERCIALES IMPULSAN EL CRECIMIENTO

El negocio de vehículos comerciales fue uno de los principales motores de crecimiento del grupo durante el periodo. Piaggio comercializó 115.200 unidades, un 38,2% más que las 83.400 registradas entre enero y septiembre de 2025.

La facturación de esta división alcanzó los 292,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 16% respecto a los 252,5 millones del ejercicio anterior.

India volvió a destacar en este segmento, con un aumento del 41,5% en el volumen de ventas y del 19,5% en los ingresos a tipos de cambio corrientes.

En paralelo, la compañía redujo sus inversiones un 25%, hasta los 76,8 millones de euros, frente a los 102,5 millones del mismo periodo de 2025.

La empresa atribuye parte de esta diferencia a que el ejercicio anterior incluyó inversiones relacionadas con el lanzamiento del Porter Electric y proyectos de ciberseguridad.

El consejero delegado del Grupo Piaggio, Michele Colaninno, ha señalado que los resultados de los nueve primeros meses confirman la "solidez de la estrategia" de la compañía, pese a un entorno "macroeconómico y geopolítico complejo", marcado por las presiones inflacionistas y el encarecimiento de la energía, el transporte y las materias primas.

Colaninno ha destacado que el crecimiento de las ventas mundiales, especialmente en India, junto con la expansión en América y la estabilidad de los mercados europeo y asiático, ha permitido impulsar los ingresos y mejorar la rentabilidad del grupo.

De cara al futuro, el grupo prevé mantener una gestión "cuidadosa de la liquidez y la productividad", al tiempo que mantiene su apuesta por la innovación, la tecnología y la seguridad, así como por el desarrollo de sus marcas y centros industriales.

Entre los acontecimientos recientes, Piaggio ha destacado la presentación de novedades de sus distintas marcas en el salón EICMA de Milán, celebrado en noviembre, y la inauguración de las nuevas instalaciones de Moto Guzzi en Mandello del Lario, tras una inversión superior a los 50 millones de euros.

La compañía también ha puesto en valor los resultados deportivos de Aprilia Racing en MotoGP, con ocho victorias y cuatro tripletes en el podio cuando restaban tres carreras para finalizar la temporada.